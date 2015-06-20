CHP'den Bahçeli'ye: Millete havale ediyoruz

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 'Koalisyon kuralım, başbakan sen ol' teklifine olumsuz yanıt gelmesini eleştirdi. Tekin, "Sayın Bahçeli kabul etmeyeceğini ifade etmiş. Millete havale ediyoruz! Millet takdir edecek. Türkiye'nin kevgire döndüğü, içeride ve dışarıda bu kadar sorunların olduğu bir ortamda bir erken seçimi Türkiye'nin kaldırması mümkün değildir." dedi.



"Daha süreç başlamnış değil"

Gürsel Tekin, Darülaceze sakinlerini ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Tekin, MHP'nin koalisyonu reddetmesinden sonra başka olasılıkların olup olmadığı sorusuna, "Bugünden yarına bir şey söylemek mümkün değildir. Daha süreç başlamış değil. Yani önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla ayın 25'inde süreç başlayacak. Daha yetki verilmemiş yani, yetki kime verilecek? Nasıl işleyecek? Yetkiyi alan süreci nasıl işletecek? Biraz zamana ihtiyacımız var, hep beraber göreceğiz." diye cevap verdi.



"Türkiye olası erken seçimi kaldırmaz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 15 Kasım'da erken seçim tarihi vermesini de değerlendiren Tekin, şöyle devam etti: "Bunu, Sayın Bahçeli'ye soracaksınız. Muhatabı ben değilim. Ama Türkiye'nin kevgire döndüğü, içeride ve dışarıda bu kadar sorunların olduğu bir ortamda bir erken seçimi Türkiye'nin kaldırması mümkün değildir. Millet iradesiyle bir seçim olmuştur. Millet bütün siyasi partilere ayar vermiştir. Diyor ki kardeşim benim takdirim bu. Bu takdir içerisinde bir koalisyon kuracaksınız. Benim sorunlarımı, dertlerimi ortadan kaldıracaksınız. Biz millet iradesine saygılıyız. Millet iradesi çerçevesi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi hazırdır."



"Mücadele edeceğiz"



"MHP'yi hangi konularda ikna edemiyorsunuz?" Sorusuna da cevap veren Tekin, "Şu anda süreç başlamadığı için sadece gazete haberleri üzerinde yorum yapıyoruz. Ayın 25'inden itibaren, Cumhurbaşkanı yetki verdikten sonra daha net düşüncelerimizi ifade ederiz. Bizim vazgeçemeyeceğimiz tele kural hukuk sistemidir. Herkesin hukuk içerisinde davranabileceği bir sistemin yaratılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar da destek vereceğiz." diye konuştu.