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Dünya

İşte Charlie Hebdo'nun 'geri dönüş' kapağı

Paris saldırısından sonra çıkarttığı özel sayının ardından yayın hayatına ara veren Charlie Hebdo'nun yeni sayısı yarın çıkıyor

24 Şubat 2015 19:34

Fransa'nın mizah dergisi Charlie Hebdo, 7 Ocak'ta uğradığı ve 12 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının ardından ara verdiği yayın hayatına geri dönüyor.

Medyatava.com’da yer alan habere göre, bünyesindeki ünlü çizerlerinin terör saldırısında hayatını kaybettiği Charlie Hebdo yarın yeni sayısıyla çıkacak. 2,5 milyon baskıyla piyasaya çıkacak Charlie Hebdo'nun yeni sayısının kapağında  Papa , bir Cihadist, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen, kızgın hayvanlar gibi, ağzında bir Charlie Hebdo dergisi ile koşan bir köpeği kovalıyorlar. Kapakta, 'geri döndük' deniliyor.

Charlie Hebdo'un 10 bin civarında olan abone sayısı, 7 Ocak'ta gerçekleşen terör saldırısının ardından 20 kat artarak, 200 bine ulaşmıştı. Saldırı öncesi büyük mali sıkıntı çeken derginin, haftalık bayi satışı, abone gelirleri ve diğer yardımlarla, bu yıl 30 milyon avro gelir elde etmesi bekleniyor.  Öte yandan dergi çalışanlarının, saldırılardan bir hafta sonra Fransız medyasının da desteğiyle çıkarttığı özel sayı 8 milyon tiraj yaparak Fransız basın tarihine geçmişti.

İşte, Charlie Hebdo'nun yeni sayısının kapağı:

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