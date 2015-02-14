Charlie Hebdo'nun tartışıldığı toplantıya silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Charlie Hebdo saldırısı ve ifade özgürlüğünün tartışıldığı bir toplantının yapıldığı bir kafe, silahlı kişilerce kurşunlandı. Saldırı sırasında kafede Fransa'nın Kopenhag Büyükelçisi Francois Zimeray'ın da olduğu bildirildi.

Yazar ve gazetecilerin katıldığı toplantının hedef alındığı saldırı sırasında Danimarka polisi, Kopenhag saldırısında bir sivilin öldüğünü, üç polisin yaralandığını açıkladı. İki saldırganın ise halen yakalanamadığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre, kafeyi dışarıdan tarayan saldırganların maskeli ve kalaşnikoflu olduğu belirtildi. Saldırının ardından kafenin camlarında onlarca kurşun deliği olduğu görüldü.

Terör alarmı veren polis, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgeye araç ve yaya giriş çıkışları kapatıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’ta Charlie Hebdo dergisine gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında Danimarka’da yayın yapan Jylland-Posten Gazetesi de güvenlik önlemlerini artırma kararı almış, 2005 yılında yayınladığı çizimlerle karikatür krizinin patlak vermesine vesile olan Jyyland-Posten Gazetesi’nin Kopenhag’daki ofisi etrafındaki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

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