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Dünya

Yayınlarına ara veren Charlie Hebdo'nun yeni sayısı 25 Şubat'ta çıkıyor

Paris'te dergiye yapılan saldırı sonrası ilk sayısını 14 Ocak'ta çıkaran Charlie Hebdo'nun yeni sayısı 25 Şubat'ta yayımlanacak

05 Şubat 2015 09:40

Charlie Hebdo dergisine 7 Ocak'ta yapılan silahlı saldırıdan kurtulan dergi yazarlarından Laurent Leger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Biraz daha sabır. Charlie Hebdo, 25 Şubat'ta tüm bayilerde olacak" ifadesini kullandı.

Le Parisien gazetesine konuşan derginin iletişim sorumlusu Anne Hommel ise 4 ve 11 Şubat'ta yayımlanması beklenen yeni sayıların planlanan tarihlerde çıkmayacağını açıklamıştı.

Hommel, saldırı sonrası büyük bir üzüntü yaşayan yayın ekibinin yeni sayılar için henüz hazır olmadığını, medya baskısı altında yorgun düştüğünü belirtmişti.

Dergi, saldırı sonrasındaki ilk sayısını 14 Ocak'ta yayımlamış ve kapağında Hz. Muhammed'i tasvir eden bir karikatür kullanmıştı. Bu sayı 2 milyon tiraj yaptıktan sonra tükenmiş, daha sonra 5 milyon adet daha basılmıştı. 

Charlie Hebdo dergisinin Paris'teki ofisi 7 Ocak'ta saldırıya uğramış, ikisi polis toplam 12 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından Paris'te yapılan iki ayrı saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetmiş, polisin operasyonları sonucunda saldırının faili üç kişi öldürülmüştü.

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