İşte Can Dündar ve Erdem Gül iddianamesinin tam metni: Milyonların okuduğu haberler ve yazılar 'casusluk delili' sayıldı!

MİT TIR'larıyla ilgili yaptıkları haberler nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) şikâyetçi olması üzerine hazırlanan iddianame bugün (27 Ocak 2016) savcı İrfan Fidan tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. ‘’Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme’’ iddialarıyla haklarında birer kez müebbet, birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası istenen Dündar ve Gül için hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde yayımlanan yazı ve haberler dışında "delil" öne sürülemedi.

473 sayfalık iddianamenin 210. sayfasında Can Dündar’ın tutuklandığı gün olan 28 Kasım 2015'te verdiği savcılık ifadesine atıfta bulunulup ‘’Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait bu TIR'ların ve içerisindeki malzemelerin yasadışı bir örgüte (DAEŞ, El-Kaide, PKK vb.) gittiğine dair elinizde herhangi bir bilgi, belge veya delil var mı’’ sorusundan yola çıkılarak, ‘’Elde bilgi, belge olmadan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusal ve uluslararası yararları bakımından gizli kalması gereken nitelikteki bilgiyi casusluk maksadıyla temin etmiş ve ifşa etmişlerdir’’ iddiası öne sürüldü.

Can Dündar 28 Şubat’taki ifadesinde elinde bilgi veya belge olup olmadığına ilişkin yöneltilen soruya ‘’Benim adli bir görevim söz konusu değildir. Bu tutanaklara veya arama kararlarına El-Kaide veya başka bir örgütün ne şekilde veya ne sebeple yazıldığını ben bilemiyorum. Benim bu yardım TIR'larının herhangi bir yasadışı örgüte gittiğine yönelik elimde herhangi bir bilgi belge yoktur ve böyle bir bilgiye de sahip değilim'' yanıtını vermişti.

Savcılığın ‘muhabirler çağrıldı’ dediği görüntüleri ilk Akit yayınlamıştı

İddianamenin 144’üncü sayfasında da "FETÖ/PDY yöneticisi" olduğu iddia edilen "Fethullah Gülen ile Taraf gazetesi eski yazarı Emre Uslu’nun 19 Ocak 2014’te talimat vererek MİT TIR'larını durdurttuğu, TIR'larda yapılan arama çalışmasından saatler önce çeşitli basın yayın kuruluşlarının muhabirlerinin olay yerine çağrılarak devlet sırrının ifşasını Türk ve dünya basınına servis etmeyi planladığı" öne sürüldü. 19 Ocak’ta durdurulan MİT TIR'larına ilişkin ilk görüntüleri, hükümete yakın yayınlarıyla da bilinen Yeni Akit gazetesi, 4 Şubat 2014 tarihinde manşetten yayımlamıştı. Yeni Akit, Murat Alan imzası ve "Özel Haber" anonsuyla yayımladığı haberinde, ‘’Akit, Başbakan Erdoğan’ın ‘ihanet’ olarak değerlendirdiği o paralel operasyonun günlerce konuşulacak şok fotoğraflarına ulaştı. Fotoğraflarda, paralel yapı elemanlarının MİT mensuplarına silah doğrulttuğu, TIR kullanan MİT’çileri darp ettiği açıkça görülüyor’’ ifadelerini kullanmıştı.

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