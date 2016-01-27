Can Dündar ve Erdem Gül için müebbet istendi!

Yayınladıkları MİT TIR'ları haberi nedeniyle geçen Kasım ayında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Dündar ve Gül için hazırlanan 473 sayfalık iddianamede bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar da hapis cezası istedi. İddianamede köşe yazılarının delil sayılması dikkat çekti.

Hükümete yakınlığıyla tanınan Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından hazırlanarak Selam Tevhid Kumpası davası ile birleştirilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 473 sayfalık iddianamede, Can Dündar'ın 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerinden haberdar olduğu, 3 Aralık 2013 tarihli "Siyasette Nasıl Geldiysen Öyle Gidersin" ve 24 Aralık 2013 tarihli "Piyonlar Devrildi Sıra Şahlarda" yazılarının da bunun delili olduğu anlatıldı. İddianamede, Can Dündar'ın 17-25 Aralık'ı meşrulaştırmaya çalıştığı da anlatıldı.

İddianamede, "Şüpheliler, bilgi ve belge olmamasına rağmen FETÖ/PDY'nin verdiği görüntüler üzerinden, T.C. devleti ve hükümetini terörle ilişkilendirme amacı doğrultusunda bilinçli ve sistematik olarak, kurgu yazılar kaleme almışlardır" denildi.

İddianamede, Cumhuriyet'in 8 Ağustos 2015 nüshasındaki "Bizimki gazetecilik sizinki ihanet" başlıklı haberle, saldırıyı önlemeye çalışan ancak savcıya takılan MİT'in, terör örgütleriyle işbirliği yaparak patlamaya sebebiyet verdiği yönünde algı oluşturmaya çalışıldığı da kaydedildi.

Dündar ve Gül’e yöneltilen iddialar

İddianamede Dündar ve Gül'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

"Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme", "Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Temin etme ve Casusluk Maksadıyla Açıklama", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen ya da Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etmek" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaksızın Bilerek İsteyerek Yardım Etmek."