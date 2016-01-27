T24 LogoT24 Logo
Gündem

Can Dündar ve Erdem Gül için müebbet istendi!

İddianamede köşe yazılarının delil sayılması dikkat çekti

27 Ocak 2016 11:44

Yayınladıkları MİT TIR'ları haberi nedeniyle geçen Kasım ayında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Dündar ve Gül için hazırlanan 473 sayfalık iddianamede  bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar da hapis cezası istedi. İddianamede köşe yazılarının delil sayılması dikkat çekti.

Hükümete yakınlığıyla tanınan Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından hazırlanarak Selam Tevhid Kumpası davası ile birleştirilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 473 sayfalık iddianamede, Can Dündar'ın 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerinden haberdar olduğu, 3 Aralık 2013 tarihli "Siyasette Nasıl Geldiysen Öyle Gidersin" ve 24 Aralık 2013 tarihli "Piyonlar Devrildi Sıra Şahlarda" yazılarının da bunun delili olduğu anlatıldı. İddianamede, Can Dündar'ın 17-25 Aralık'ı meşrulaştırmaya çalıştığı da anlatıldı. 

İddianamede, "Şüpheliler, bilgi ve belge olmamasına rağmen FETÖ/PDY'nin verdiği görüntüler üzerinden, T.C. devleti ve hükümetini terörle ilişkilendirme amacı doğrultusunda bilinçli ve sistematik olarak, kurgu yazılar kaleme almışlardır" denildi. 

İddianamede, Cumhuriyet'in 8 Ağustos 2015 nüshasındaki "Bizimki gazetecilik sizinki ihanet" başlıklı haberle, saldırıyı önlemeye çalışan ancak savcıya takılan MİT'in, terör örgütleriyle işbirliği yaparak patlamaya sebebiyet verdiği yönünde algı oluşturmaya çalışıldığı da kaydedildi. 

 

Dündar ve Gül’e yöneltilen iddialar

 

İddianamede Dündar ve Gül'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

 "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme", "Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Temin etme ve Casusluk Maksadıyla Açıklama", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen ya da Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etmek" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaksızın Bilerek İsteyerek Yardım Etmek."

ETİKETLER

can dündarerdem gülmit tırlarıirfan fidan

İlgili Haberler

Can Dündar'ın annesi: Oğlum için içeri bile girerim, ötesi var mı?

"Can içeri girince sigaraya başladım"

Cumhuriyet, Can Dündar ve Erdem Gül'ün cezaevi koşullarını Erdoğan'ınkiyle karşılaştırdı

Erdoğan, 17 yıl önce Pınarhisar Cezaevi'nde 4 ay hapis yatmıştı

Can Dündar ve Erdem Gül: Haberimizden bir kez bile pişmanlık duymadık

“Haberi yazarken yarar-zarar denge hesabı yapmadık hiçbir zaman”

Joe Biden'dan Ege Dündar'a: Çok cesur bir baban var, gurur duymalısın

Can Dündar ve Erdem Gül 57 gündür tutuklu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24