Joe Biden'dan Ege Dündar'a: Çok cesur bir baban var, gurur duymalısın

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Can Dündar’ın oğlu Ege Dündar'a babasıyla gurur duyması gerektiğini söyledi. Dündar'ın durumu hakkında bilgi alan Biden, "Gereken her şeyi yapıyoruz. Basın özgürlüğü için konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Biden, MİT TIR'larıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi genel Yayın yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ve oğlu Ege Dündar ile ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

Conrad Otel’de yapılan görüşme sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Ege Dündar, görüşmeyi şöyle anlattı:

"Kısa bir konuşma oldu. Bana babamızın durumunu, iyi olup olmadığını sordu. Bana çok cesur bir babamın olduğunu söyledi. Gurur duymam gerektiğini söyledi. Gereken her şeyi yaptıklarını, basın özgürlüğü için konuşmaya devam edeceklerini söyledi. Desteğini bildirdi. Biz de ona bu inceliği gösterdiği için teşekkür ettik. Amerika’nın demokrasi modelinin basın özgürlüğüne değer verdiğini, bu değeri de bizim burada taşımaya çalıştığımızı söyledik.”

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