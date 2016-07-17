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15 Temmuz Darbe Girişimi

İşte başarısız darbe girişiminin ardından gözaltına alınan rütbelilerin sorgu görüntüleri

Görüntülerde darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Akın Öztürk de var

18 Temmuz 2016 00:08

Türk Silahlı Kuvvetler içindeki bir cuntanın yaptığı darbe girişiminin ardından 70 general / amiral gözaltına alındı ya da tutuklandı. 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar gözaltı sayısını 1563 olarak açıklarken, Anadolu Ajansı gözaltına alınan general ve amirallerden bazılarının sorgu görüntülerini yayınladı. 

Servis edilen görüntülerde darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Orgeneral Akın Öztürk de yer alıyor. 

Görüntülerde polisin ters kelepçe yaptığı cuntacı askerleri 5'erli, 6'şarlı gruplar halinde bir odaya alarak rütbeleri, TSK'daki görevleri ve isimlerini söylettikleri görülüyor. Odada bulunan gazetecilerin fotoğraf çekmesinin ardından askerler odadan çıkartılıyor.

Gözaltına alınan askerlerin sorgu görüntüleri şöyle:

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