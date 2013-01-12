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İşte Barbaros Şansal'a saldırı anı

Modacı Barbaros Şansal iki kişinin saldırısına uğramış, olayı da Twitter hesabından duyurmuştu

12 Ocak 2013 12:23

Modacı Barbaros Şansal'a 28 Aralık'ta yapılan saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde, Şansal'a iki kişi tekme ve yumruklarla saldırdıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki evine 28 Aralık saat 04.50'de gelen modacı Barbaros Şansal iki kişinin saldırısına uğramış, olayı da Twitter hesabından duyurmuştu.

Görüntülerde, Şansal'ın cebinden çıkardığı anahtarla apartman kapısını açmaya çalıştığı ve tam bu sırada iki kişinin saldırısına uğradığı görülüyor.

İki kişi Şansal'ı tekme ve yumruklarla vurduktan sonra kaçıyor, Şansal ise yerden kalkarak saldırganların arkasından gitmeye çalışıyor.

Bu saldırının ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran modacı Barbaros Şansal, verdiği ifadede "Söylediklerinden dolayı yaşamaya hakkın yok' diyen bu kişiler beni yere yatırıp tekmelemeye başladılar, bağırınca da kaçtılar" dedi.

Polisin olaydan sonra kaçan saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.

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