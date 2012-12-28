Ünlü modacı Barbaros Şansal saldırıya uğradı

Türkiye'de modanın önde gelen isimlerinden Barbaros Şansal, gece yarısı saldırıya uğradı. Şansal, Taksim, Ayaspaşa'da uğradığı saldırıyı siyasi olarak nitelendirirken, tedavisinin ardından gittiği Karaköy Polis Karakolu'nda şikayetçi olarak ifade verdi.

Kısa bir süre önce "Yazdıklarının ve yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" diye tehdit aldığını duyuran ünlü modacı Barbaros Şansal, Twitter aracılığı ile durumunun iyi olduğunu söyledi.

Fotoğraflarını paylaşan Şansal şunları yazdı:

- 04 50 itibarı ile Taksim Ayaspaşada tehdikar ve siyasi ağır bir saldırı ile darpalmış durumdayım.

- EGM ve Karaköy polis karakoluna teşekkür.

- Karanlık beyinlerin revası bu ise bedelini ağır odeyeceksiniz.

- Sanırım Asımın Nesli AK Gençlik ancak bunu yapar ! umarım o eller kendi mezarını kazar.



Saldırıya tepkiler sürüyor



Barbaros Şansal'a düzenlenen saldırıya Twitter'da tepki yağıyor. Şansal'ın saldırının ardından çektiği fotoğrafları paylaşmasının üzerine birçok kişi kendisine destek mesajları gönderdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

@bakiyedeniz: Barbaros Sansal a yapilan saldiriyi kiniyorum , gecmis olsun.

@hiallo: Cehaletin faturasi dürüst insanlara kesiliyor. @barbarossansal bunu yapanin elleri kirilsin.

@donmezhamza: @barbarossansal sizle aynı fikri paylaşmıyor olabılırım ama bu haliniz beni üzdü geçmiş olsun.Hayırlı Cumalar

@dalgageciyosun: barbaros şansal gibi söyleyeceğini sakınmayan duruşu karakteri sağlam bir insanın saldırıya uğraması resmen içimi acıttı @barbarossansal

@Cuppycakesong: Gercekten soyleyecek tek kelime bulamiyorum Barbaros Abi,inanilmaz uzuldum neffret etmemek imkansiz,gecmis olsun @barbarossansal

@cerenozanek: Barbaros sansal fikirlerini acikca beyan ettigi ve siyasi gorusunu belirttigi icin bir grup genc tarafindan taksimde saldiriya ugruyor..!

@kazablankasem: @barbarossansal a uzanan eller kırılsın, hala inanamıyorum. susma yine de konuş asıl bu zamanda dik durulur.

@berfhe: Barbaros Sansal'a uzanan elleriniz kirilsin.. Beyniniz yetmediginde kaba kuvvet? Sizinle ayni gorusu degil ayni dunyayi paylasmamiz hata.!