Barbaros Şansal: 1980 döneminde polislerin bana taciz ve tecavüzlerini unutmadım

1980 darbesinde işkence gördüğünü ve çok kötü günler yaşadığını söyleyen ünlü modacı Barbaros Şansal, o dönemde polisin tecavüzüne uğradığını söyledi.

Sözcü gazetesine röportaj veren Şansal o günleri şöyle anlattı:



Polislerin tacizlerini ve tecavüzlerini unutmadım



"Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde iyi bir yönetim hatırlamıyorum. 1980’de Kenan Evren iktidara geldiğinde ben kırmızı lastik pabuçlarım var diye Selimiye’ye alındım. Oradan Sansaryan Han’a alındım. İşkence gördüm. Zühreviye yollandım. Saçlarım kesildi. Gayrettepe ve Beyoğlu’nun bütün zindanlarını, işkencelerini, polislerin bana yaptığı taciz ve tecavüzleri unutmadım. Haydarpaşa’dan trene konulup Eskişehir’e sürüldüm."



Askere gitmeyi çok isterdim



Psikosomatik bozukluk nedeniyle askere alınmadığını söyleyen Şansal, "Askere gitmeyi çok isterdim" dedi.

"Keşke beni askere alsalardı. Psikosomatik bozukluk diyerek bir kenara attılar. Atatürk’ün çocukları neden çiçekli pantolonla girmesin Meclis’e? En fazla Merve Kavakçı kadar aykırı kalırım. Saçını üzüm kırmızısı boyayan burma bıyıklı vekiller oluyor da ben neden olmayayım?"