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İşte Ankara bombacısının devletteki kaydı

Abdülbaki Sömer’in, Türkiye’ye giriş yapan Suriyeli mülteciler için düzenlenen “Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu”nun olduğu öğrenildi

28 Şubat 2016 09:57

Ankara’da 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı araç eylemini gerçekleştiren Abdülbaki Sömer’in, devlette “Salih Necar” adıyla yer alan kaydı ortaya çıktı. 

Merasim Sokak’ta trafikte geçiş üstünlüğünü bekleyen, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait park halindeki servis araçlarına yönelik bombalı araç saldırısını gerçekleştiren eylemci Abdülbaki Sömer’in, Türkiye’ye giriş yapan Suriyeli mülteciler için düzenlenen “Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu”nun olduğu öğrenildi.

Milliyet’ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasında yer alan parmak İzi ve fotoğraf kaydının, Sömer’in kendisini “Salih Necar” sahte ismiyle tanıtması sonrasında hazırlandığı anlaşıldı. 

Sömer, 8 Temmuz 2014 günü Mardin’in Şenyurt Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Giriş yaptığı gün, hazırlanan parmak izi ve fotoğraf kayıt formunda, Sömer’in ön, sağ ve soldan çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 10 parmağına ait parmak izleri yer aldı. Formda, baba adı Muhammed, anne adı adı Hediye olarak yazılan Necar’ın doğum yeri Amude, doğum tarihi 1 Ocak 1992 olarak işlendi. 

 

100440 numaralı kayıt

 

PKK içinde faaliyette bulunmasına karşın, devletin resmi kayıtlarında Salih Necar sahte ismiyle söz konusu parmak izi ve fotoğraf formuyla kaydı bulunan Sömer’in, Mardin Yabancılar Şubesi’nce 28 Eylül 2014 tarihinde 100440 sicil numarasıyla kayıt altında olduğu anlaşıldı. Sömer, bu kayıt formu sonrasında Türkiye’de oturma izni başvurusu yaptı. Sömer, yine sahte ismiyle Temmuz 2015’te Gaziantep İl Göç İdaresi’ne resmi işlem yaptırıp “oturma izni” hakkını kazanarak mültecilere yönelik geçici ikamet belgesi ile Türkiye’de yaşamına devam etti. 

17 Şubat günü yaşanan saldırı sonrasında olay yerinde inceleme yapan olay yeri uzmanı polislerin bulduğu sol el parmağı ve parmakları zarar görmemiş ve bütünlüğü bozulmamış sağ eli sayesinde kimliği ortaya çıkarılan Sömer’in, eylem öncesinde Ankara’ya geldiği ve olayın ardından başlatılan soruşturmada yakalanıp tutuklanan şüpheli Kudbettin Onur’la buluştuğu tespit edilmişti. Sömer’in, Onur tarafından bir inşaatta barınmasının sağlandığı ve eylem öncesinde Ankara’nın Çankaya bölgesinde askeri ve kamu kurumlarına karşı saldırı için keşif çalışmaları yaptığı ortaya çıkarılmıştı. 

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