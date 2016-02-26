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Tahliye edilmesi beklenen Dündar ve Gül'den cezaevinden açıklama: Ankara'da yargıçlar varmış

Akın Atalay, Can Dündar ve Erdem Gül'le aralarındaki diyaloğu anlattı

26 Şubat 2016 01:02

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından tahliye edilmesi beklenen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'le cezaevinde görüşen Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay,  "'Ankara’da yargıçlar varmış' dediler, ülkemiz adına mutlu olduklarını söylediler" dedi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Akın Atalay şunları söyledi:

Buradaki herkes gibi onlar da mahkemenin, sonlarına doğru olan duruşmasının bitip bizim dosyamızın ele alınmasını bekliyorlar. Avukat arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre dosya için mahkeme başkanı mütala istemiş durumda. Orada görülmekte olan dava bitince çok uzun olmayacak bir süreçte AYM kararı çerçevesinde karar verilecek. 

Ben onları biraz dışarıdaki havadan bahsettim, değerlendirme yaptık. Kararı nasıl değerlendirdiklerini konuştuk. Sanırım size bir değerlendirme yapacaklardır. İlk olarak, bu kendileri adına 'Ankara’da yargıçlar varmış' dediler, ülkemiz adına mutlu olduklarını söylediler, ayrıntılarını görüyor olacaksınız. Onlar da bütün kolilerini hazırlamış, kitaplarını, çamaşırlarını hazır etmiş durumda bekliyorlar. Mahkemede başka bir duruşma görülüyor, beklemek zorundayız.

Bizim dosyamızda mahkeme heyeti bir karar verecek, çok uzun süreceğini sanmıyorum. AYM’nin kararı ulaştı sonuçta. 3 hakim bir karar verecekler ve cezaevine gönderecekler. Bekledikleri olduğu için işlemler de uzun sürmeyecek. Mahkemenin kararı çıktıktan yarım saat sonra kapıda buluşacağız arkadaşlarla. 

 

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