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AYM'nin Can Dündar ve Erdem Gül kararı hakkında sosyal medya ne konuşuyor?

Mahkeme, Dündar ve Gül'ün tutukluluğunun hak ihlali olduğuna karar verdi

25 Şubat 2016 20:32

Anayasa Mahkemesi (AYM), şikayetçisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olan MİT TIR’ları haberleri nedeniyle “casusluk, terör örgütüne yardım ve darbe girişimi” ile suçlanarak tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün başvurusu sonuçlandırdı. AYM 3’e karşı 12 oyla aldığı kararda “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” hükmetti ve “ihlalin ortadan kaldırılması için” kararı davanın açıldığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Twitter’da AYM’nin verdiği kararla ilgili konuşulanlar şöyle:

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