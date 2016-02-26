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Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan bombalı aracın düzeneği ile Ankara'da kullanılan düzenek aynıymış!

29 Aralık 2015'te, üniversitenin otoparkında bomba düzenekli araç bulunduğu açıklanmıştı

26 Şubat 2016 11:05

Ankara’da 17 Şubat’ta 29 kişinin öldüğü patlamada kullanılan düzenek ile 29 Aralık 2015’te Boğaziçi Üniversitesi otoparkında bulunan Citroen marka bombalı araçtaki düzeneğin aynı olduğu ortaya çıktı. Polisin izini sürdüğü ikiz plaka takılı 34 HF 3100 plakalı beyaz renkli VW Golf marka otomobil, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampusu’nun kapalı otoparkında bulundu.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu, Yusuf Doğan ve Erdem Şahin'in haberine göre; Ankara'daki saldırının ardından polis, 4 araç için ikiz plaka hazırlandığını belirledi. Bu araçlardan 3’ü Ankara, İstanbul ve Adana’da düzenlenen saldırılarda kullanılırken, 4’üncü araç bulunamadı. İkiz plaka hazırlanan 4’üncü aracın 34 HF 3100 plakalı VW Golf marka otomobil olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sırasında otomobilin İstanbul’da olduğu iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki tüm birimler harekete geçirildi. Söz konusu araç, İstanbul polisi tarafından aranmaya başlandı.

 

Otomobillerin şasi numarasına bakıldı


Polis, 34 HF 3100 olan ikiz plakanın tekrar değiştirilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak, gördüğü tüm aynı renk ve markadaki otomobillerde şaşi numarası kontrolü yapmaya başladı.


"Araçtan bomba düzeneği çıktı"


Beyaz otomobilin izi sürülürken dün öğle saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampusu’ndaki kapalı otoparkta aynı marka ve modelde bir otomobil olduğu görüldü. Şüpheli araç ihbarı üzerine polis alarma geçti. Kampusa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kapalı otoparka giden polis, 34 HF 3100 plakalı VW Golf marka otomobil ile karşılaştı. Üniversitede dersler iptal edildi ve yurtlardaki öğrenciler dahil tüm kampus boşaltıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine giden bomba imha uzmanları, otomobilde geniş çaplı inceleme başlattı. Bir polis helikopteri de kampus üzerinde uçarak araştırmaya destek verdi. Yapılan incelemede bomba düzeneği bulunması üzerine polis ekipleri, otomobili sökerek incelemelerini sürdürdü.
 

"Otomobili getiren yurtdışına kaçmış"


Otomobili üniversitenin kapalı otoparkına bırakan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildi. Kimliği belirlenen şüphelinin yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.


Ankara'daki düzenekle aynı


Ankara’da 17 Şubat’ta 29 kişinin öldüğü patlamada kullanılan düzenekle, 29 Aralık 2015’te Boğaziçi Üniversitesi otoparkında bulunan Citroen marka bombalı araçtaki düzeneğin aynı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tüm birimlerini halkın yoğun olduğu meydanlar ile metro ve metrobüs duraklarında olası canlı bomba veya bombalı araçla eylem ihtimaline karşı uyardı. Taksim, Kadıköy, Esenler, Esenyurt gibi meydanlarda ‘caydırıcı’ olmak amacıyla polisin görünürlüğü artırıldı. Özellikle mesai bitiminde meydanlar ile yoğunluk yaşanan noktalarda resmi polis memuru ve ekip otosu sayısı artırıldı.


Kırmızı yelek giymeleri istendi
 

Polislerden özellikle ‘kırmızı’ yelek giymeleri istendi. Polis ekiplerine Uzunçayır metrobüs, Ayrılık Çeşmesi metro, Üsküdar metro, Zincirlikuyu metrobüs, Mecidiyeköy metro, Okmeydanı metrobüs, Edirnekapı metro, Yenibosna metrobüs, İncirli Metrobüs, Merter metro duraklarında da dikkatli olmaları yönünde talimat verildi.

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