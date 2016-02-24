Boğaziçi Üniversitesi'nde bomba düzenekli araç bulundu

Boğaziçi Üniversitesi'nde bomba düzenekli araç bulunduğuna dair haberlere ilişkin üniversitenin rektörlüğünden açıklama geldi. Bomba düzeneği bulunan bir aracın tespit edildiğinin ifade edildiği açıklamada, “Üniversitemize ait güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde söz konusu aracın üniversitemizin bir personeli tarafından otoparka sokulduğu tespit edilmiştir” denildi.

Sözcü'nün haberine göre, kampüsteki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından söz konusu aracın ‘üniversitenin bir personeli tarafından’ otoparka sokulduğu tespit edildi. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu personel, aracın tespit edildiği tarihten itibaren işyerine gelmemiştir. Bu kişi hakkında gıyabında soruşturma açılmıştır. Soruşturmaya icabet etmeyen ve işyerine gelmeyen bu personelin 14 Şubat 2016 tarihi itibarıyla üniversitemiz ile ilişkisi kesilmiş ve devlet memuriyetinden ihraç edilmiştir" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları, 23 Şubat 2016 tarihli yazılı, dijital ve görsel medyada haberlere konu olan ve Boğaziçi Üniversitesi otoparkında park halinde bulunan araca 27 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak güvenlik görevlileri ve savcılık yetkilileri tarafından müdahalede bulunulmuş ve kampüs dışına alınmıştır. Araç kampüs dışına alınmadan önce yine güvenlik güçlerince yapılan aramalar neticesinde “bomba ihbarı”nın asılsız olduğu, araçta “bomba düzeneği” bulunduğu Emniyet yetkilileri tarafından ifade edilmiştir.

Bu durum olayın hemen ertesinde Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Öğrenci Temsilciliği Kurulu ile paylaşılmıştır. Ancak, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle, soruşturmanın gizliliği ve sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili makamlarca konu hakkında kamuoyuna yazılı açıklama yapılmaması istenmiştir.

Üniversitemize ait güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde söz konusu aracın üniversitemizin bir personeli tarafından otoparka sokulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu personel, aracın tespit edildiği tarihten itibaren işyerine gelmemiştir. Bu kişi hakkında gıyabında soruşturma açılmıştır. Soruşturmaya icabet etmeyen ve işyerine gelmeyen bu personelin 14 Şubat 2016 tarihi itibarıyla üniversitemiz ile ilişkisi kesilmiş ve devlet memuriyetinden ihraç edilmiştir.

Üniversitemiz nezdinde kampüs güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla; özellikle yeni öğretim yılı başlangıcı itibarı ile gerek personel gerekse yapısal ve organizasyonel yönlerden gerekli tedbirler alınmış idi. Söz konusu olaydan sonra ise güvenlik önlemleri daha da sıkılaştırılarak uygulanmaktadır. Üniversitemiz alanlarında güvenliğin sağlanması konusunda hassasiyetiniz ve işbirliğinize olan inancımız tamdır.”