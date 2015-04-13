T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte Ağrı’daki çatışmanın ardından çekilen görüntüler

Görüntülerde asker, 'Kardeş bizi suçlu görebilirsiniz ama biz görev icabı buradayız. Bu işi kim yapmışsa git ona sor' diyor

13 Nisan 2015 02:28

Dicle Haber Ajansı, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Tendürek Dağı eteklerinde askerlerle PKK mensupları arasında yaşanan çatışmanın çekilen görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde çok sayıda askerin yerde yaralı halde yattığı, çatışma bölgesinden çıkarılmayı beklediği görülüyor.

Görüntüde bir asker yere düşen malzemelerden bahsederken bir kişi, "Ya boş ver malzemeyi arkadaşın ölüyor. Bak size insanlık dersi vereceğiz, insanlığı öğreteceğiz" diyor. Ardından bir askerin "Buna gerek yok" dediği duyuluyor.

Yine bir kişinin , "Abi el atalım bu askeri de kaldıralım. Bu askerin ne suçu var" sözlerine rütbeli bir asker, "Abi bizlik bir şey yok" diyor.

Yaralıları alandan çıkarmaya çalışan grup, bir yandan da askerlere, "Sabah erken bizi bıraksaydınız sivil insanlar buraya gelseydi bu olmazdı" diyor.

 

'Bu işi kim yapmışsa git ona sor'

 

Görüntülerde asker, "Kardeş bizi suçlu görebilirsiniz ama biz görev icabı buradayız. Bu işi kim yapmışsa git ona sor" diyor.

Görüntü bir kişinin, "Sen de bizim çocuğumuzsun, o da bizim çocuğumuz. Bakın ondan çok size yardıma gelmişiz" sözleri ile son buluyor.

 

ETİKETLER

ağrısaldırıçatışmaaskerpkkdiyadincezmi budakhdphaber

İlgili Haberler

Ağrı'da evlerinde ölü bulunana aynı aileden 8 kişi yan yana toprağa verildi

Doğubayazıt'ta ölü bulunan ailenin en büyük oğlu Kemal Zeyat cenazede sinir krizi geçirdi

Demirtaş, Ağrı'da yaralanan askerleri sivillerin taşıdığı fotoğrafları paylaştı

Fotoğraflarda sivillerin yaralanan askerlere yardım ettiği görülüyor

Ağrı'daki çatışmanın tanığı: Yardım ettiğimiz askerler 'bizi kurtarın' diyorlardı

Biri sivil iki kişinin ölümüne neden olan olayın tanığı HDP İlçe Eşbaşkanı Orhan Tunç, T24’e konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24