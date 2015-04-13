İşte Ağrı’daki çatışmanın ardından çekilen görüntüler

Dicle Haber Ajansı, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Tendürek Dağı eteklerinde askerlerle PKK mensupları arasında yaşanan çatışmanın çekilen görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde çok sayıda askerin yerde yaralı halde yattığı, çatışma bölgesinden çıkarılmayı beklediği görülüyor.

Görüntüde bir asker yere düşen malzemelerden bahsederken bir kişi, "Ya boş ver malzemeyi arkadaşın ölüyor. Bak size insanlık dersi vereceğiz, insanlığı öğreteceğiz" diyor. Ardından bir askerin "Buna gerek yok" dediği duyuluyor.

Yine bir kişinin , "Abi el atalım bu askeri de kaldıralım. Bu askerin ne suçu var" sözlerine rütbeli bir asker, "Abi bizlik bir şey yok" diyor.

Yaralıları alandan çıkarmaya çalışan grup, bir yandan da askerlere, "Sabah erken bizi bıraksaydınız sivil insanlar buraya gelseydi bu olmazdı" diyor.

'Bu işi kim yapmışsa git ona sor'

Görüntülerde asker, "Kardeş bizi suçlu görebilirsiniz ama biz görev icabı buradayız. Bu işi kim yapmışsa git ona sor" diyor.

Görüntü bir kişinin, "Sen de bizim çocuğumuzsun, o da bizim çocuğumuz. Bakın ondan çok size yardıma gelmişiz" sözleri ile son buluyor.