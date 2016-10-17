İşte ABD'deki başkanlık yarışında son durum

ABD’de 8 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokratların adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton son anketlere göre Cumhuriyetçi rakibi iş adamı Donald Trump’ın önünde yarışı sürdürüyor.

Ülkenin saygın gazetelerinden Washington Post’un ABC kanalı ile ortaklaşa ülke genelindeki kayıtlı seçmenler arasında yaptığı araştırmaya göre Clinton, Trump’ın 4 puan önünde gözüküyor.

Clinton, ankete katılanların yüzde 47’sinin desteğini alırken Trump’ı başkan olarak görmek isteyenler yüzde 43. Başkanlık yarışındaki diğer adaylar Özgürlükçü Parti’nin adayı Gary Johnson yüzde 5, Yeşil Parti’nin adayı Jill Stein ise yüzde 2’de kaldı.

Özür samimi gelmedi

Anketin, Donald Trump’ın 2015 yılına ait kadınlarla ilgili aşağılayıcı ve küfürlü sözler sarf ettiği video kaydının önceki hafta ortaya çıkmasının ardından düzenlendiği bildirildi.



Ankete katılan yaklaşık 750 kişinin büyük çoğunluğu, Trump’ın, videonun ortaya çıkmasının ardından özür dilemesini ise “samimiyetsiz” bulduklarını belirtti.

Diğer ankette 11 puan fark

Yine ABD’de yayın yapan Wall Street Journal gazetesi ile NBC kanalının ortaklaşa gerçekleştirdiği diğer bir ankette de Clinton, yarışı 11 puan önde götürüyor.

Bu ankette Clinton, oyların 48’ini alırken Trump ise yüzde 37’de kaldı. Araştırmanın geçen hafta sonu Clinton ile Trump’ın katıldıkları ikinci televizyon münazarasının ardından bin kişi arasında yapıldığı belirtildi.