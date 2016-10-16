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BBC Türkçe

Trump: Bana ve Clinton'a doping testi yapılsın

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı, Demokrat rakibi Hillary Clinton'ın televizyonda karşı karşıya geldikleri son tartışma öncesi performans artırıcı ilaç aldığını iddia etti. Donald Trump, son tartışma öncesi kendisine ve rakibine "doping testi&

16 Ekim 2016 14:20

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton'ın televizyonda karşı karşıya geldikleri son tartışma öncesi performans artırıcı ilaç aldığını iddia etti.

Donald Trump, Clinton'ın tartışmanın başında güçlü göründüğünü, tartışmanın sonunu ise zor getirdiğini öne sürdü.

Trump, yerel saatle Çarşamba akşamı karşı karşıya geleceği son tartışma öncesi kendisine ve rakibine "doping testi" yapılmasını önerdi.

Seçim kampanyasını Cumartesi günü New Hampshire'da sürdüren Trump, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarını da bir kez da daha reddetti.

Cumhuriyetçi başkan adayı ayrıca bu iddialarla seçimlere hile karıştırıldığını savundu.

Hillary Clinton'ın kampanya ekibinden yapılan açıklamada ise Trump'ın son sözleri ile "seçime gölge düşürmeye yönelik utanç verici çabalar" olarak nitelendirildi.

ABD'de yapılan son kamuoyu araştırmaları seçimin kaderini belirleyeceği düşünülen ve kararsızların oranının fazla olduğu eyaletlerde, hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası Trump'a desteğin azaldığını gösteriyor.

Son beş kamuoyu araştırmasının ortalamasına bakılırsa, Clinton ülke genelinde de yüzde 49 oranında desteğe sahip ve Trump'ın 9 puan önünde.

ABD'de başkanlık seçimi 8 Kasım Salı günü yapılacak.

Başkan adayları Hillary Clinton ve Donald Trump ise seçim öncesi televizyondan canlı yayınlanacak tartışma programında son olarak Las Vegas'da kozlarını paylaşacak.

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