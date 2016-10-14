Michelle Obama da Trump'a tepkili: İğrenç, zalim!

ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın kadınlar hakkındaki müstehcen sözlerine tepki verenler arasına katılan first lady Michelle Obama da katıldı. Obama, Trump’ın sözlerini "İğrenç, zalim, acı verici ve korkutucu" şeklinde nitelendirdi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, New Hampshire eyaletinde Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasında duygusal bir konuşma yaptı.

Trump'ın 2005'te kaydedilen bir videoda, kadınlar hakkında yaptığı müstehcen ve kaba yorumlara değinen Obama, bu sözler karşısında derinden sarsıldığını söyledi.

Obama, "Bu seçimlerde hayatı boyunca ve seçim kampanyası sırasında kadınlar hakkında şoke edici ve aşağılayıcı şeyler söyleyen bir başkan adayımız var. Geçen hafta bu adayın kadınlara yönelik cinsel saldırısı hakkında böbürlendiğini gördük. Bir ABD başkan adayının kadınlara yönelik cinsel saldırısı hakkında böbürlendiğini söylediğime inanamıyorum." dedi.

Trump'ın kullandığı dilin "acı verici ve iğrenç" olduğunu vurgulayan Michelle Obama, "Sadece kadın olduğumuz için değil, aynı zamanda çocuklarını düşünceli ve saygılı bireyler olarak yetiştirmek isteyen ebeveynler olduğumuz için de acı verici. Ayrıca, ülkemizin liderinin temel insani terbiyeye sahip olması gerektiğini düşünen vatandaşlar olduğumuz için de acı verici" diye konuştu.

Michelle Obama, Trump'ın kadın bedeni hakkındaki utanç verici sözlerinin, kadınların zekasına da saygısızlık olduğunu belirterek, "Bir kadına her şeyi yapabileceğine olan inanç çok zalimce ve çok korkutucu. İşin aslı bu aynı zamanda acı veriyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, 2005'te katıldığı bir televizyon programı için çekilen bir videoda, kameraların kayıtta olduğundan habersiz şekilde sunucusu ile konuşurken, kadınlar hakkında müstehcen ve edebe aykırı sözler sarf etmişti. Trump, bunun üzerine özür dilemişti.

Videonun ortaya çıkmasından birkaç gün sonra da iki kadın, milyarder iş adamının kendilerini yıllar önce taciz ettiğini ileri sürmüş, Trump ise iddiaların yalan olduğunu savunmuştu.

"O bir domuz, yüzüne yumruk atmak istiyorum!"

Dünyaca ünlü aktör aktör Robert de Niro, ABD’de insanları oy kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan “Geleceğin için oy kullan” #VoteYourFuture kampanyası kapsamında paylaşılan Vice Exclusives videsunda Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a yönelik oldukça sert ifadeleri kullandı. Trump'a "domuz", "köpek" ve "aptal" diyen Robert de Niro “Onun yüzüne yumruk atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.