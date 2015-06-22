İşte 7 Haziran seçimlerinin sonucunu öğrenen Demirel'in koalisyon yorumu

13 Mayıs’ta durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan ve 17 Haziran’da 91 yaşında hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in seçim sonuçlarını öğrenerek değerlendirmede bulunduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Demirel’in seçim sonuçlarını, özel doktoru Aylin Cesur’un eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur’dan öğrendiğini yazdı.

Yavuz Donat’ın aktardığına göre, Cesur ile Demirel arasındaki seçim diyalogu şöyle:

- Efendim seçim sonuçları belli oldu... Ak Parti yüzde 40.66, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25.13, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 16.45, Halkların Demokratik Partisi ise yüzde 12.96.

- Ya Meclis'te sandalye dağılımı?

- Ak Parti 258 milletvekilliği kazandı... CHP 132, MHP ve HDP 80 milletvekilliği kazandı.

- Öyleyse tek başına iktidar olma durumu yok.

- Bu durumda yok.

- O zaman koalisyon kurulacak... Çeşitli alternatifler var... Kurarlar.

- Ak Parti-CHP koalisyonu olabilir mi?

- Olabilir doktor.

- Ak Parti-MHP?

- Olabilir.

- Ya CHP-MHP-HDP?

- Koalisyon uyum işi... Bir araya gelebilirlerse yapabilirler.

- Sizce... En uygunu hangisi?

- Onu zaman bulur... Zaman çıkarır.

- Erken seçime ne dersiniz?

Yavuz Donat’ın Sabah gazetesinin bugünkü (22 Haziran 2015) nüshasında yayımlanan yazısının “Son röportaj” arabaşlıklı kısmı şöyle:

Hayır... Ben yapmadım. Biraz toparlansaydı... Evine çıksaydı... Yapacaktım.

Demirel yataktaki hali ile... Pijaması ile... "Medyaya... Kendi deyimi ile milletin huzuruna" çıkmak istemiyordu.

Son röportajı "Kadim bir dostumun oğlu" olan, bir dostum yaptı:

1980 öncesinde Demirel ile birlikte Isparta Milletvekilliği yapan Mustafa Cesur'un oğlu Prof. Dr. Mustafa Cesur. Demirel'in Özel Doktoru Aylin Cesur'un kocası.

İşte... Kelimesi kelimesine... Son siyasî konuşma:

- Efendim seçim sonuçları belli oldu... Ak Parti yüzde 40.66, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25.13, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 16.45, Halkların Demokratik Partisi ise yüzde 12.96.

- Ya Meclis'te sandalye dağılımı?

- Ak Parti 258 milletvekilliği kazandı... CHP 132, MHP ve HDP 80 milletvekilliği kazandı.

- Öyleyse tek başına iktidar olma durumu yok.

- Bu durumda yok.

- O zaman koalisyon kurulacak... Çeşitli alternatifler var... Kurarlar.

- Ak Parti-CHP koalisyonu olabilir mi?

- Olabilir doktor.

- Ak Parti-MHP?

- Olabilir.

- Ya CHP-MHP-HDP?

- Koalisyon uyum işi... Bir araya gelebilirlerse yapabilirler.

- Sizce... En uygunu hangisi?

- Onu zaman bulur... Zaman çıkarır.

- Erken seçime ne dersiniz?

- Erken seçim en kötü seçenek... Doğru olmaz... Meclis'in büyük kısmı yenilendi... Zaten milletvekilleri de erken seçime gitmek istemezler.

- Öyleyse... Bugün... Yapılması gereken en doğru şey nedir?

- Onu benim söylemem doğru değildir... Zaman söyleyecek... Bir hükümet çıkacak... Siyaset uzlaşma sanatı.