İETT'den Demirel sürprizi

Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlanırken, İETT, Demirel’in vefatı dolayısıyla, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü otobüs durağını özel görsellerle kapladı. Türkiye’nin yakın tarihinin resmedildiği durakta Demirel’in hayat hikayesi ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.



İşte o hikayeden satırbaşları:



1 Kasım 1924 yılında doğan Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ilköğrenimini 1930-35 yıllarında doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon’da bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 1949’da mezun olan Demirel, aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nde göreve başladı. 1949-1950 ve 1954-1955 yılları arasında Amerika’ya giderek, barajlar, sulama ve elektrifikasyon konularında ihtisas yaptı. Amerika’daki eğitimlerinin ardından 1954 yılında Barajlar Dairesi Başkanı, 1955 yılında da Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu. 1962-1964 yılları arasında serbest müşavir-mühendis olarak çalıştı. Aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde su mühendisliği konusunda dersler de verdi.



Aktif bir siyasi yaşamı olan ve Adalet Partisi’nin başında olan Süleyman Demirel, 10 Ekim 1965’te yapılan genel seçimlerde yüzde 52 oy alarak tek başına iktidar oldu. Aynı zamanda Isparta Milletvekili olarak da parlamentoya girdi ve Türkiye’nin 12’nci başbakanı olarak hükümetini kurdu. 1975, 1977 ve 1979 yıllarında 3 defa koalisyon hükümeti kuran Süleyman Demirel, 12 Eylül Darbesi’nden sonra Zincirbozan askeri tesislerinde tutuklu kaldı. Süleyman Demirel, 16 Mayıs 1993 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi.

Vefa durakları nedir?





İETT, Türkiye’ye ve Dünya’ya mal olmuş değerler için vefa durakları yapmaya devam ediyor. İETT bu çalışmaya İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy ile başladı. Daha sonra Barış Manço, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Adnan Menderes, Kayahan, Turgut Özal ve Zeki Alasya gibi isimler için vefa durakları tasarladı.