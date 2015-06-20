9. Cumhurbaşkanı Demirel, toprağa verildi

9.'ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doğup büyüdüğü baba ocağı Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’deki anıt mezarda toprağa verildi. Demirel'in annesinin adını taşıyan Şehirban Hatun Camisi'nde başlayan ve Çalcatepe'deki Süleyman Demirel Külliyesi'nde devam eden cenaze törenine katılmak için Türkiye’nin dört yanından binlerce kişi geldi.

Son yolculuğuna uğurlanmak üzere dün akşam saatlerinde memleketine naaşı getirilen merhum Cumhurbaşkanı Demirel’in öğle namazını müteakip gerçekleşecek cenaze töreni için Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda insan İslamköy’e gitti.

Tören için yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İslamköy’de Demirel’in naaşının bekletildiği Şehriban Hatun Camii avlusunda yer alan morgun önünde jandarma nöbet tuttu. Törenin yapılacağı Demirel Külliyesi’ne açılan tüm yollar kapatılırken, otomobilleriyle veya kiraladıkları otobüslerle, minibüslerle İslamköy’e gelenler yürüyerek tören alanına ulaşabildi.

Siyasilerden çelenkler

Törene sabah saatlerinde aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Parti imzasıyla Cem Uzan, Bedrettin Dalan, sanatçı İbrahim Tatlıses, şirketler, sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri de ulaştı. TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çelenkleri ise Demirel’in naaşının konulacağı musalla taşının hemen arkasında yer aldı.

Törene katılmak için gelenlerin ilk ziyaret ettiği yer, Süleyman Demirel’in siyasi hayatının tüm izlerinin sergilendiği ve adını taşıyan Demokrasi ve Kalkınma Müzesi oldu. Müze girişinde ziyaretçileri selamlayan Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan Demirel’in balmumu heykeli, günü ölümsüzleştirmek isteyenlerin fotoğraf çektirdikleri nokta oldu.

Külliyede yer alan cami ve müze girişlerinde anı defteri açılırken, yıllarca siyasi arenada Demirel’i desteklemek için yapılan atkılar, bu kez ’Seni Unutmayacağız’ yazısıyla törende ortaya çıktı. 10 liraya satılan atkılar, ’Baba Süleyman Demirel’ yazılı fotoğraflar törene katılanların boyunlarına, ceketlerine asıldı.

Demirel’in fötr şapkasını almayı başaranlardan kendisini onun ’manevi kızı’ gibi görenlere, yanında koruma olarak çalışanlara ve hatta Anadolu kulüplerinin eski amigolarına kadar çok saylıda kişi, Demirel’e son görevini yapmak için İslamköy’deydi. İzmir’den Harran’a kadar sabah saatleri itibariyle binlerce kişi İslamköy’e ulaşırken, Demirel için Bilecik’ten toprak getirenler de olduğu görüldü.

Törene kimler katıldı?

Törene, Süleyman Demirel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski TBMM Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, Köksal Toptan, Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Masum Türker, DP Başkanı Gültekin Uysal, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener, eski bakanlardan Cavit Çağlar, eski Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, AKP Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, iş adamları Nihat Özdemir, Ali Koç, Erdoğan Demirören, Ali Şen ve Nazif Zorlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fötr şapkası tabutun üstünde

Morgdan alınan naaş, Şehriban Hatun Camisi'nin avlusuna alındı. Cenazenin getirilmesi sırasında tabutun üzerine gül yaprakları atıldı. Tabuta Demirel ile özdeşleşen fötr şapkası da bırakıldı.

Defin işleminin yapılacağı alana, gül yaprakları dökülürken, alana sürekli olarak gül suyu da sıkıldı. Alana Demirel'in cumhurbaşkanlığı forsu ile çekilmiş dev posteri de asıldı.

Camideki törene katılan vatandaşlar 1,5 kilometrelik Çalca Tepe mesafesini yürüyerek alana geldi.

Cenaze aracının Çalca Tepe'ye gelmesinin ardından Demirel'in naaşı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Mangası tarafından alındı. Tabutun üzerindeki Demirel'e ait fötr şapka ise Aylin Cesur tarafından alındı.

Türk bayrağı açıldı

Manganın, tabutun üzerindeki bayrağı toplamasının ardından defin işlemine geçildi. Toplanan bayrak ise Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'e verildi.

Defin işleminin görülmemesi için mezarın bulunduğu yerde askerler tarafından dev Türk bayrağı açıldı. Defin sırasında Muhafız Alayı askerleri saygı atışı yaptı.

Defin işlemine Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in damadı ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de mezara inerek yardım etti. Daha sonra da dualar eşliğinde törene katılan vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından mezara toprak atıldı. Cesur, defin işleminin ardından şapkayı mezarın üzerine bıraktı.