Demirel’in naaşı Isparta’ya taşındı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in naaşı Esenboğa Havaalanı’ndan Türk Yıldızları ile Isparta'ya götürüldü. Hürriyet’ten Mert Gökhan Koç’un haberine göre; Demirel'in cenazesi hava koşulları nedeniyle cenaze Esenboğa Havalanı'nda bir süre bekletildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından cenaze askeri kargo uçağına taşındı.

Demirel’in cenazesinin bulunduğu askeri uçağa Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki F16 eşlik etti.

Süleyman Demirel Havalimanı’na iniş yapan askeri uçaktan önce, İslamköy’de düzenlenecek cenazeye katılmak için Ankara’dan gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tahsis edilen Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak indi. Havalimanına daha sonra ise Demirel’in yakınlarını taşıyan özel uçak iniş yaptı.

Isparta’da yollara gül suyu sıkıldı.