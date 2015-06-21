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İETT'den Demirel'in anısına özel otobüs durağı

Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Demirel için, mezun olduğu İTÜ Maslak Kampüsü durağı özel olarak düzenlendi

21 Haziran 2015 00:12

İETT tarafından, hayatını kaybeden Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü'ndeki durak, özel olarak düzenlendi.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, Demirel'in vefatı dolayısıyla, mezun olduğu İTÜ Maslak Kampüsü otobüs durağı özel görsellerle kaplandı.

Türkiye'nin yakın tarihinin anlatıldığı durakta, Demirel'in sıra dışı hayat hikayesi de ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.

Özel durakta, ayrıca Demirel'in hayatıyla ilgili dikkati çeken olaylara yer veriliyor.

Şair Mehmet Akif Ersoy ile başladığı özel durak çalışmalarını, Barış Manço, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Adnan Menderes, Kayahan, Turgut Özal ve Zeki Alasya gibi siyaset ve sanat dünyasının ünlü isimleriyle sürdüren İETT, Türkiye ve dünyaya mal olmuş başka isimler için de yapacağı "Vefa Durakları"yla devam ettirecek.

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