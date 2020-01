İşte 67. Berlinale ödülleri; Altın Ayı'yı Macar yönetmen Enyedi'nin 'Beden ve Ruh'u kazandı

67. Berlinale Uluslararası Film Festivali Berlin, ödül töreni ile son buldu. Festivalde "Altın Ayı" ödülünü Macar Yönetmen Ildiko Enyedi’nin "Beden ve Ruh" (Teströl és lélekröl) filmi kazandı.

Törende, Festival yönetmeni Dieter Kosslick "Welt" gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel ile dayanışma gösterdi. Anke Engelke’nin sunduğu törende festival direktörü Dieter Kosslick şu anda İstanbulda polis gözetiminde bulundurulan “Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e bir selam gönderdi: "Seni düşünüyoruz".

Berlin Film Festivali Berlinale'de yer alan tek Türk filmi 'Kaygı'nın yönetmeni anlatıyor...

Uluslararası Film Festivali Berlin büyük jürisi "Altın Ayı" ödülünü, Macar yönetmen Ildiko Enyedi'nin orijinal adı "Teströl és lélekröl" olan Budapeşte mezbahasının iki çalışanı arasında geçen bir aşk filmine verdi.

Jüri Büyük Ödülü ise Kongolu bir şarkıcıyı anlatan "Felicite"ye gitti. Bu film ile Senegalli yönetmen Alain Gomis, Gümüş Ayı ödülünü aldı. Yeni perspektifler açan bir film için verilen Alfred Bauer ödülüne Agnieszka Holland’ın, Polonya-Çek sınırında geçen gerilim filmi "Pokot" layık görüldü.

En iyi erkek oyuncu ödülünü Avusturyalı Georg Friedrich, Thomas Arslan’ın Almanya yapımı filmi "Helle Nächte" ile alırken, en iyi kadın oyuncu ödülünü Koreli Kim Min-hee "On the Beach at Night Alone" filmi ile aldı.

En iyi yönetmen "Toivon tuolla Puolen" filmi ile Fin Aki Kaurismäki oldu. Ödülün ardından Kaurismäki bir daha film çekmek istemediğini açıkladı.

En iyi senaryo ödülünü Sebastián Lelio ve Gonzalo Maza transseksüel bir kadının öyküsünü anlattıkları Şili yapımı "Una mujer fantástica" filmi ile aldılar.

Fipresci Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu ödülleri Yarışma bölümünde Altın Ayı’yı da alan "Beden ve Ruh" filmine, Panorama bölümünde yönetmen Julia Murat’ın "Pendular" filmine, Forum bölümünde ise yönetmen Mary Jirmanus Saba’nın "Shu'our akbar min el hob" filmine verildi. Bu jürilerde Türkiye'den Alin Öjeni Tasçıyan ve Kerem Akça da görev yaptılar.

Amerika Otobüsü'ne de ödül

Yapımcı Nefes Polat ve yönetmen Derya Durmaz’ın projeleri ‘Amerika Otobüsü’ Berlinale Ortak Yapım Marketi ödülünü aldı.

2016 yılında 53. Antalya Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forum’da Kurmaca Pitching Platformu’nda finale kalan 12 projeden biri olan Derya Durmaz'ın yazdığı ve yönetmenliğini yapacağı ilk uzun metraj proje “Amerika Otobüsü”, Berlinale’de 10,000 Euro’luk ödül yanısıra şimdiden filmin çekildikten sonra kazanacağı başarıların sinyalini aldı.

“Amerika Otobüsü” ailesiyle Türkiye'de bir mülteci kampında yaşayan ve işlediği bir günah üzerine kamptan kaçan Irak'lı bir oğlan çocuğunun hikayesini anlatıyor. Projeyi Mars Prodüksiyon'dan yapımcı Nefes Polat ile birlikte geliştiren Durmaz, hikayenin ciddi bir sosyopolitik meseleyi, bir çocuğun perspektifinden ele alınması nedeniyle oyunbaz bir tadda ele aldığını dile getiriyor.

Uluslararası Af Örgütü Film Ödülü

Jürisinde Oliver Hirschbiegel, Anne-Cathrine Paulisch ve Aylin Tezel’in yer aldığı Amnesty (Uluslararası Af Örgütü) Ödülü ise yönetmen Everardo Gonzalez’in "La libertad del diablo (Devil's Freedom)" filmine layık görüldü.

