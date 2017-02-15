Levent Arslan*

67. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde yine seyirci rekoru kırıldı. Festivalin ortasına dek 250.000'den fazla bilet satıldı. Festival Direktörü Dieter Kosslik, yeni girişimlere ve etkinliklerine verilen cevap son derece olumlu, diyor ve Berlinale'nin sinemaya bu sene yine çok fazla insan çekmesinden çok memnun:

"Sinemaya keşif yolculuğunda on bir gün geçiren meraklı kitlelerin gösterdiği film tutkusu gerçekten etkileyici"

Audi Berlinale Lounge'daki Open House programı, festivali yakın ve kişisel olarak yaşamak ve Berlinale konuklarını canlı görmek için ek bir fırsat sunuyor. Lounge’da her gün ünlü sinemacılarla yapılan görüşmeler, tartışmalar, DJ’ler veya canlı müzik eşliğinde açık hava etkinlikleri düzenleniyor.

2017 Avrupa Film Pazarı (EFM) geçen yıla oranla daha fazla katılımcı çekti (9.640). Popüler "EFM Endüstri Tartışmaları" segmenti, bu hafta sonu onuncu yıldönümünü kutladı. Bu yıl, Gropius Park Afrika film endüstrisinden yenilikçi projeler ve fikirler için bir platform olan "Berlinale Africa Hub"a ilk kez ev sahipliği yaptı.

Berlinale Talents'de, Jüri Başkanı Paul Verhoeven ve Uluslararası Jüri üyesi Maggie Gyllenhaal'ın yanı sıra sanatçı Christo, panel tartışmalarında seçkin konuklar arasında yer aldı.

Programda Agnieszka Hollanda, Isabel Coixet, Sally Potter, David OReilly, Raoul Peck ve jüri Olafur Eliasson ile önümüzdeki günlerde daha heyecanlı olaylar yaşanacak.

19 Şubat 2017 Pazar günü Berlinale Halk Günü, izleyiciler için bir son şans daha sunuyor. Gün boyu, çeşitli bölümlerden birçok festival filmi Berlinale mekanlarında tekrar gösterime girecek.