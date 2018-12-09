İşte 2018'de paylaşım rekorları kıran içerikler

2018'de 7 yıl sonra oğlu evlenmeyince taktığı altını geri isteyen komşudan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı sırasında canlı yayın yaparken filtrelere yakalanmasına kadar pek çok içerik izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.

Onedio'nun 2018'de paylaşım rekorları kıran içerik derlemesi şöyle:

Yeliz Yeşilmen'in eşine kahvaltı hazırlayarak yatağına kadar götürdüğü görüntüler sosyal medyada oldukça konuşulmuş ve paylaşılmıştı.

Gülben Ergen’in talebiyle hakkında 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkarılan Seren Serengil, kaldığı odanın resmini çizmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görmüştü.

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Şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal meyda hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda yazdıklarını Türkçe kurallarına göre düzeltilmesi de sosyal medya kullanıcıları tarafından yorumlanmış ve konuşulmuştu.

Oğlunun evlenmesinden umudunu kesince 7 yıl önce taktığı altını komşusundan istediği mektup sosyal medyada paylaşılmıştı.

Seren Serengil'in bir süre ayrı kaldığı Yaşar İpek ile bir evlilik şartnamesi imzalayarak barışması da magazin gündemini oldukça meşgul etmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu grup toplantısı sırasında yaptığı konuşmayı canlı yayından yayımlayan bir kişinin filtreleri açık unutması ve Kılıçdaroğlu'nun farklı emojilere bürünmesi izlenme ve paylaşım rekorları kırmıştı.

Sanatçıların Hatay sınırına ziyareti sırasında o dönem Genel Kurmay Başkanı olan Hulusi Akar'ın arkasında duran bir asker, İbrahim Tatlıses'i de kadraja alarak selfie çekmişti. Bu sırada da yanlışlıkla Hulusi Akar'ın kafasına çarpan asker için sosyal medyada, "Yürek yemiş asker" yorumları yapılan görüntüler binlerce kez izlendi.

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Damadına "Sevdim be Tosunum" diye yazdığı iddia edilen kayınpederin medyaya yansıyan mektubu da binlerce yorum almıştı. Paylaşım sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Öte yandan kayınpederin damadına aşık olduğu iddia edilmiş, damadını "öfkelendirmek" amacıyla torunuyla yarı çıplak çektirdiği fotoğrafları damadına gönderdiği ileri sürülmüştü.

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"Zeki insanlarda 2 lob vardır derler" sözüne "O zaman bende 5 lob var" diyen Yemekteyiz yarışmacısı da hâlâ hatırlananlar arasında.





Üsküdar'da TV365'in gerçekleştirdiği sokak röportajı esnasında, "Laiklik elden gideyeah," cümlesiyle viral olan Süleyman Çakır, oldukça uzun süre konuşulmuş; hatta AKP'den Çakır'a destek mesajları gelmişti. Çakır ardından AKP çadırlarında görev almış, farklı kanallara röportaj vermişti.

TIKLAYIN - Sosyal medyada "Laiklik elden gidiyor" sözüyle viral olan Süleyman Çakır bu kez dolar hakkında konuştu

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın kendisine, "Hiçbir Soner Sarıkabadayı şarkısını birbirinden ayıramıyorum. Hepsi aynı şarkıymış gibi geliyor," diyerek eleştiride bulunan Armağan Çağlayan'a Canan Karat olarak hitap edeli de yalnızca birkaç ay oldu.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında karşısına gelen, "Çin Seddi nerededir?" sorusunu cevaplandıramayarak seyircilere soran yarışmacının videosu da sosyal medyada binlerce kez izlenmişti.

TIKLATYIN- Çin Seddi hangi ülkededir?

Batman ilinin ekşisözlük kullanıcıları tarafından, animasyon 'Batman' filmindeki karakteri görseli şeklinde il sınırlarının değiştirilmesinin istenmesi üzerinden de yalnızca birkaç ay geçti.

Vedat Milor'un menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması gerektiği sorusu tekrardan konuşulan bir tartışmayı alevlendirmişti.

Amerika'da "Falling Stars" olarak başlayan akıma şarkıcı ve sunucu Seda sayan ve pek çok ünlünün de dahil olması sosyal medya gündemini bir süre meşgul etmişti.

140Journos tarafından yapılan Türkiye'nin penis boyu haritası' da oldukça sosyal medya kullanıcısı tarafından izlenmiş, ve konu günlerce konuşulmuştu.

26. Sultangazi Belediyesi'nin tek bir ağacın dikildiği alana yerleştirdiği "yeşil alan düzenlemesi" ibaresinin de 2018'de hatılanan içeriklerden biri.