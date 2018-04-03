Hulusi Akar kafasına çarpan askeri böyle uyardı

Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Hülya Koçtiğit, Necati Şaşmaz, Seda Sayan, Esra Erol, Hakan Peker ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim, Hatay'daki sınır birliklerine ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yanına oturan Tatlıses, burada "Yaylalar" türküsünü, "Baktın Afrin hoş değil, Menbiç'i dolaş da gel" şeklinde değiştirerek söyledi. Bu sırada Hulusi Akar'ın arkasında duran asker selfie çekmeye çalıştı. Hulusi Akar, selfie çekerken kafasına çarpan askeri işte böyle uyardı...