İşte 15 Temmuz'da jandarmada dakika dakika yaşananlar...

15 Temmuz darbe girişiminde cuntacıların kilit konumundaki merkezlerden birine dönüşen Jandarma Genel Komutanlığı'na düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, 15 Temmuz gecesinde cuntacılara yönelik operasyonun merkez karargâhı olarak kullanılan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın birlik ceridesinde (kayıt defteri) yer alan detayları köşesine aktardı.

Saygı Öztürk'ün yazısına göre, darbe girişimi gecesi jandarmada yaşananlar şöyle:

Silahlı Kuvvetler içine yuvalanmış Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili her gün yeni şeyler öğreniyoruz. O gün askerler arasında kim darbenin yanında, kim karşısında belli değil. Tutuklananların önemli bir kısmı “Bu işte bir yanlışlık var” diyor. Bu çok karışık ve bilinmeyen olayı yine yargı çözecek…

En kanlı olaylardan biri de Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşanmıştı. O gece Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Merkezi'nde Korgeneraller Kemal Alataş, Harun Ocaklı, Tümgeneraller İbrahim Aydın, Salih Karataş, Güray Alpar, Tuğgeneral Celal Şahin, Albaylar İsmail Balıbek, Hakan Saraç, Aykut Tanrıverdi, Yarbaylar İrfan Tüten, Mete Özcan, Yüzbaşı Ulaş Taştan, Başçavuş Nuri Özcan'dan komuta heyeti oluşturuldu. Darbe gecesi yaşananlar “Birlik Ceridesi”nde yani kayıt defterinde saat saat şöyle yer aldı:

Helikopterler hangara kilitlendi

15 Temmuz saat 22.30-23.00: Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ mensubu bir grup personelin darbe yapmak maksadıyla Hava Kuvvetleri ve Kara Havacılık unsurları ile girişmiş oldukları saldırıların ortaya çıkması üzerine, Güvercinlik Lojmanları'nda bulunan personelden sırasıyla; Tuğgeneral Celal Şahin, Korgeneral M. Kemal Alataş, Korgeneral Harun Ocaklı, Tümgeneraller Güray Alpar, İbrahim Aydın, Salih Karataş, Albaylar Aykut Tanrıverdi, Hakan Saraç, Sami Balcı JÖAK Komutanlığı Harekât Merkezi'ne intikal edildi. Saat 23.05: Jandarma Havacılık Komutanı Albay İsmail Balıbek JÖAK Harekat Merkezi'ne geldi. Havacılık Komutanlığı'ndaki tüm hava araçlarının denetim altına alındığını ve hangarların kilitlendiğini, başlarına da Pilot Albaylar Ziya Bektaş ve Yalçın Kasapçopur'un görevlendirildiği belirtti ve heyete dahil oldu.

Saat 23.30: Tümgeneral Arif Çetin tarafından darbe girişimcilerince Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargâhı'nın işgal edildiği bilgisi verilmesi ve operasyon için JÖAK unsurlarının süratle bölgeye gönderilmesi talebi üzerine Ankara'da JÖAK bünyesindeki tüm personelin Güvercinlik Kışlası'na toplanmaları koordine edildi.

Genel Komutan'a ulaşamayınca…

15/16 Temmuz Saat 23.30-02.00: JÖAK Harekat komuta heyetince, J. Genel Komutanı ve Kurmay Başkanı'na ulaşılamaması üzerine, Jandarma Teşkilatı'nın sevk ve idaresini bu merkezden ve isimleri yukarıda zikredilen komuta heyetince yapılmasına karar verildi. Res'en alınan bu inisiyatif doğrultusunda; öncelikle oluşturulan bu Komuta Heyeti'nce Jandarma Bölge Komutan ya da vekilleri aranarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan sözde sıkıyönetim direktifi şeklinde çekilen mesaja birliklerce itibar edilmemesi, tüm birliklerin normal kanuni görevlerine devam etmeleri ve kanunsuz hiçbir emre riayet etmemeleri, J. Genel Komutanlığı generallerinin Güvercinlik Kışlası'nda bir arada bulunduğu tüm konularda kendileri ile irtibat kurularak istişare etmeleri emri verildi.

“Aklını başına topla, tutumundan vazgeç”

Saat 00.30: Albay Aykut Tanrıverdi, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç aranarak Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'na müdahale etmek üzere JÖAK'tan kuvvet hazırlandığını, mümkünse bu kuvveti Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ile takviye etmeleri talebinde bulunuldu. Korgeneral Kemal Alataş tarafından J. Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu arandı. Köroğlu, ‘Genelkurmay Başkanlığı'nca çekilen mesaja uyacağını, bu emir gereği kışlanın komutasının kendisinde olduğunu' ifade etti. Alataş tarafından “aklını başına alması ve bu tutumdan vazgeçerek normal emir komuta sistemine dönmesi” emredildi. Ancak Köroğlu'nun vazgeçirilmesi mümkün olmadı. Saat 04.00: Tümgeneral Arif Çetin'in de talebi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nı darbe girişimcilerinden geri almak üzere saat 00.40'ta Yarbay İrfan Tüten komutasında 1 Cobra, 2 Shortland ve 6 Unimoc'dan oluşan 9 araçlık bir konvoyla yaklaşık 90 kişilik kuvvet göreve sevk edildi. Anılan timler aynı operasyon için talep edilen Polis Özel Harekât timleri ile birlikte operasyona katıldı.

Birliklere “Dikkate almayın” mesajı

Saat 04.00: Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birliklerin Genelkurmay Başkanlığı'ndan çekilen sözde “sıkıyönetim direktifi”ne ilişkin mesajın hükümsüz olduğu, hiçbir şekilde itibar edilmemesi ve dikkate alınmamasına yönelik tüm birliklere Korgeneral M. Kemal Alataş imzalı mesaj çekildi.

Genel Komutanlığın Beştepe Karargahı'nı işgal eden darbecileri bertaraf etmek ve karargahı ele geçirmek maksadıyla gönderilen birliklerin talebi üzerine ZİHİR Mühimmat Depo Komutanlığı'ndan roketatar mühimmatı temin edildi, çatışmalarda olması muhtemel yaralılara müdahale için sağlık görevlileri ve ambulanslar JÖAK Karargahı'na toplandı.

O gecenin “Birlik Ceridesi”ni okumaya cuma günü devam edeceğiz.