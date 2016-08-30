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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişiminden sonra açığa alınan 150 Eğitim Sen'li göreve dönüyor

Sendikanın başkanı Kamuran Karaca, göreve iadelerin bu hafta başlamasını beklediklerini ifade etti

30 Ağustos 2016 20:03

Milli Eğitim Bakanı ile görüşmeler yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, ‘paralel’ soruşturmasından açığa alınan 180 sendika üyesinden 150’sinin bu hafta içi göreve dönmesini beklediklerini açıkladı.

BirGün’ün haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Burdur’da düzenlediği Laik Eğitim Çalıştayı’na katılan Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, çalıştayla ilgili değerlendirmelerini paylaşıp, ‘paralel’ soruşturmasında görevden alınan üyelerin durumları hakkında bilgi verdi.

Eğitim Sen’in 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı tavır aldığını ve yıllarca Fethullah Gülen hareketiyle mücadele ettiğini hatırlatan Genel Başkan Karaca, “15 Temmuz darbe girişimini Eğitim Sen olarak kınıyor ve karşısında duruyoruz. Daha önceki darbe süreçlerinde en çok Eğitim Sen’in geleneği olan TÖB-DER üyeleri mağdur olmuştu. 15 Temmuz sürecinden sonra 180 civarında Eğitim Sen üyesi açığa alındı. Bizim dışımızdaki diğer sendikalara bakıldığında çok sayıda üyeleri açığa alınan sendikalar var. Üyesi en az açığa alınan sendika olsak da, bu durum bizim canımızı sıkıyor. Eğitim Sen hep laik, demokratik eğitimi savundu. Her türlü tarikat, cemaat yapılanması ve ideolojik dayatmalara karşı mücadele verdi” dedi.

“120 bin üyesi olan bir sendikada 180 rakamı az görülsede, üyelerimizin mücadele ettiği bir yapılanmayla aynı davaya ortak edilmesi gücümüze gidiyor” diyen Karaca, üyelerinin büyük bir kısmının sosyal medya üzerinden yaptıkları eleştiriler sonucu okul müdürleri, müdür yardımcıları, özellikle de Gülen hareketine yakın bazı isimler tarafından kendilerini korumak adına açığa alındıklarına dikkat çekti.

Karaca, “Geçen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı’yla üç kez görüşme yaptık. Birkaç gün içinde 180 arkadaşımızın 150’sinin göreve dönmesini bekliyoruz. Yaklaşık 30 arkadaşımızla ilgili incelemenin 15-20 gün daha sürebileceği bilgisi verildi. Biz tüm üye arkadaşlarımızın Fethullah Gülen cemaatiyle, diğer cemaatlerle, tarikatlarla, eğitimi gericileştiren yapılarla adının asla anılmayacağını biliyoruz. Bizim arkadaşlarımıza bu mağduriyeti yaşatanlarla ilgili suç duyurularında bulunup, tazminat davaları açacağız” diye konuştu.

 

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