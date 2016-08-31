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15 Temmuz Darbe Girişimi

İşte Ankara'yı bombalayan darbeci pilotların telsiz konuşmaları

Telsiz konuşmalarından darbeci pilotlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan 'kaçak saray' olarak bahsediyor

31 Ağustos 2016 00:40

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Ankara'yı bombalayan pilotların telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Ankara Batı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren darbecilerin telsiz konuşmalarında; darbeci pilotların Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bombalanması ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üzerinden geçişlerde ses hızını aşarak yaptıkları uçuşlar hakkında birbirine bilgi verdikleri görülüyor. 

Telsiz konuşmalarından darbeci pilotlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan 'kaçak saray' olarak bahsediyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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