İstanbul'un siluetini bozan kulelerin yıkım ihalesine kimse katılmadı

Zeytinburnu’nda tarihi siluete etkisi nedeniyle hakkında ‘traş’ kararı verilen 16/9 kulelerini yıkmaya kimse talip olmadı. Zeytinburnu Belediyesi’nin ‘konsorsiyum ile katılamazsınız’ şartıyla açtığı ihaleye katılan şirket olmazken kulelerin sahibi Astay Gayrimenkul ihaleye itiraz edip dava açtı. ‘Traş’ın zamanı artık belirsiz.

İstanbul’un tarihi siluetine etkisi nedeniyle üst katlarının ‘traş’lanmasına karar verilen Zeytinburnu’ndaki 16/9 kulelerini yıkacak kimse bulunamadı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin yıkım kararını Danıştay 14. Daire onaylayınca Zeytinburnu Belediyesi yıkım için 2 Eylül’de sessiz sedasız ihaleye çıktı. Ancak ihale şartnamesine “Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez” şartı getirildi. İhaleye kimse katılamayınca ihale iptal edildi. 16/9 kulelerinin sahibi Astay Gayrimenkul AŞ’de ihaleye itiraz edip dava açtı. Şimdi Zeytinburnu Belediyesi’nin ya pazarlık usulü ya da en kısa sürede ikinci kez ihaleye çıkması gerekiyordu. Ama dava sonuçlanana kadar yıkım için tekrar ihaleye çıkılamayacak. ‘Traş’ın ne zaman olacağı belirsiz!

23 kata indirilecek

Ömer Erbil’in Hürriyet’teki haberine göre, Zeytinburnu’ndaki gökdelenlerin uygulama imar planları ile yapı ruhsatları da daha önce iptal edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Danıştay kararının ardından siluet için her semte bir kota getirmişti. Bu kotaya göre Zeytinburnu için belirlenen yükseklik 70 metre yani 23 kat. Bu karara göre 36, 32 ve 26 kat olan 16:9 gökdelenleri için düşülmesi gereken minimum kat yüksekliği 23. Bu durumda kulelerin birinden 13, birinden 9 ve birinden de 3 kat yıkılması gerekiyor.

Kaçak yapı yıkım işi

Yıkım kararını belediye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde uygulaması gerekiyor. Zeytinburnu Belediyesi İmar Müdürlüğü bu sürenin tamamlanmasına yakın ihaleye çıktı. Kaçak yapıların yıkım işi Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından ihale ediliyor. 150 günde tamamlanacak yıkım işinin ihalesi 2 Eylül 2014 tarihinde saat 14.00’te düzenlendi. 2014 / 98231 ihale numarası ve ‘’771 Ada 12 Parsel 155.000 metrekare kaçak yapıların yıkım işi’’ adıyla ihale duyuruldu. Yıkım işinin süresi olarak da 150 gün belirlendi. Ancak ihaleye katılım olmadı.

Konsorsiyum olmaz

İhale şartnamesinin 12. maddesinde “Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez” şartı getirildi. Bu kadar büyük bir yıkım işine neden konsorsiyum istenmediği ise anlaşılamadı. Zeytinburnu Belediyesi konuyla ilgili olarak sadece, “Söz konusu yerdeki yıkımlar ile alakalı olarak gerekli dosya fen işleri müdürlüğümüze intikal ettirilmiş olup yıkım ile ilgili ihale süreci başlatılmış ancak yetkili firma Astay tarafından ihaleye itiraz davası açılmıştır yasal süreç devam etmektedir” demekle yetindi.

Hukukçulara göre katılım olmadığı takdirde kamu kurumunun ihale şartnamesini gözden geçirerek yeniden ihaleye çıkması gerekiyor. Bunun için yasal bir süre zorunluluğu bulunmuyor. Hatta Kamu İhale Yasası’na göre pazarlama usulü ile aynı şartlarda yeniden ihaleye çıkılabileceği belirtiliyor.