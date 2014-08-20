'Başbakan'ın izniyle silüeti bozan 200 gökdelen daha var'

Danıştay'ın, Zeytinburnu'nda silüeti bozan 16/9 gökdelenlerinin tıraşlanmasını öngören kararıyla ilgili konuşan TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, "İstanbul'un tarihi yarımadasını Boğaziçi'ni ve Anadolu Yakası silüetini etkileyen 200'e yakın gökdelenin imar izinleri bizzat Başbakan'ın izniyle alındı" dedi.

bianet.org'un haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Traşlayın dedim, özellikle rica ettim. Hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum" dediği 16/9 gökdelenlerinin Danıştay kararı gereğince traşlanması gerekiyor.

Gökkafes olduğu yerde duruyor

Söz konusu gökdelenlerle ilgili karar akıllara mahkeme süreci yıllar boyu süren ve silüeti bozma konusunda simge haline gelen Gökkafes'i getirdi. Gökkafes'in farklı mahkemelerce yürüyen hukuki süreci Yargıtay'ın umut veren bozma kararına rağmen en sonunda 2012 yılında kaybedildi.

Yıkılan Park otel mahkemelik

Ancak mesela Fenerbahçe'de kıyı kanuna aykırı şekilde yapılan Piramit İş Merkezi, mahkeme kararının ardından tam 13 yıl sonra 2004'te yıkıldı. Şu an bu alanda lüks bir plaj faaliyet gösteriyor.

Yine 23 kat olarak planlanan, 18 katı çıkılan Park Otel inşaatı 1994'te durduruldu. 10 katı traşlanarak sekiz kata indirildi. Ancak şu anda yerine yapılan Park Otel'e de Danıştay yürütmeyi durdurma karar verdi. Ama otel işletmeye açıldı.

Eyüp Muhçu: Mahkeme kararları uygulanmıyor

Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Eyüp Muhçu, söz konusu iş merkezi ve otelle ilgili kararların caydırıcı olmadığını aksine yargı kararlarının uygulanmamaya başladığını belirterek, şunları söyledi:

"O yıllarda bu ve benzeri birkaç uygulanan mahkeme kararının caydırıcı olacağını düşünüyorduk. Ancak mahkeme kararlarının uygulanmaması ile karşı karşıya kaldık. Mesela tarihi yarımadada 1. derece arkeolojik alandaki Four Seasons oteli imar planı iptal olmasına rağmen, Ertuğrul Günay'ın 'yıkacağız' demesine rağmen işletmeye açıldı. Keza Park Otel'de de yürütmeyi durdurma kararına rağmen işletmeye açıldı.

'Maslak hattındaki bütün gökdelenler Başbakan'ın izniyle alındı'

"Daha pek çok karar var uygulanmayan. Hiçbir mahkeme kararı uygulanmadığı gibi kararları kadük hale getirmek için değişik yöntemler uygulanıyor. Ya aynı plan üzerinde değişiklik yapılarak yürürlüğe sokuluyor ya da yargıçlar tehdit ediliyor. O aşamaya geldik.

"Söz konusu 16/9 projesini başbakan işin başından beri biliyor, onun onayıyla oldu. Bu yıkım meselesini gündeme getirmesi tamamen firma ile yaşanan ikili sorunlar nedeniyle oldu. Sonuçta İstanbul'un tarihi yarımadasını Boğaziçi'ni ve Anadolu Yakası silüetini etkileyen 200'e yakın gökdelenin imar izinleri bizzat Başbakan'ın izniyle alındı. Buna örnek olarak Maslak hattındaki bütün gökdelenler gösterilebilir."