'Silüet katili kulelerde AKP’li yönetici ve bürokratların da dairesi var' iddiası

Danıştay'ın “tarihi silüeti bozan kısmının yıkılması” kararını verdiği İstanbul Zeytinburnu'ndaki 16/9 kuleleriyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Miyase İlknur'un haberine göre, 16/9 kulelerinde AKP'li yöneticiler ve bazı bürokratlarında daireleri bulunuyor. Ancak nakit olarak satın alınan dairelerin yönetici ve bürokratların çocukları, kardeşleri ve yeğenlerinin üzerine aldığı iddia ediliyor.

Haberde 16/9’da kendilerinin ve yakınlarının üzerine dairesi bulunan AKP’li siyasiler ve bürokratlar arasında İstanbul Milletvekili ve eski Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Adem Baştürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Tandıroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, Zeytinburnu Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Hasan Albayrak olduğu öne sürüldü.