T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Silüet katili kulelerde AKP’li yönetici ve bürokratların da dairesi var' iddiası

Tarihi silüeti yok etiği gerekçesiyle yıkımına karar verilen gökdelenlerde 'etkili ve yetkili' kişilerin dairelerinin olduğu öne sürüldü

24 Ağustos 2014 15:53

Danıştay'ın “tarihi silüeti bozan kısmının yıkılması” kararını verdiği İstanbul Zeytinburnu'ndaki 16/9 kuleleriyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Miyase İlknur'un haberine göre, 16/9 kulelerinde AKP'li yöneticiler ve bazı bürokratlarında daireleri bulunuyor. Ancak nakit olarak satın alınan dairelerin yönetici ve bürokratların çocukları, kardeşleri ve yeğenlerinin üzerine aldığı iddia ediliyor.

Haberde 16/9’da kendilerinin ve yakınlarının üzerine dairesi bulunan AKP’li siyasiler ve bürokratlar arasında İstanbul Milletvekili ve eski Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Adem Baştürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Tandıroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, Zeytinburnu Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Hasan Albayrak olduğu öne sürüldü.

 

ETİKETLER

silüet katilikulelerzeytinburnumahkeme kararıakpli yöneticilerbürokratyıkım kararıdareleri var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24