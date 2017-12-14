İstanbul’dan yola çıkan 'iyi bir komşu', Münih’e gidiyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 15. İstanbul Bienali’nin bu yılki teması ‘iyi bir komşu’ Pinakothek der Moderne müzesiyle gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 14 Aralık 2017-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Münih’te sanatseverlerle buluşuyor. "a good neighbour_on the move" (iyi bir komşu_yolda) başlıklı sergide 12 sanatçının ev ve mahalle kavramlarını ele alan eserleri sergileniyor.

15. İstanbul Bienali’nin küratörleri Elmgreen & Dragset’in yanı sıra, Pinakothek der Moderne’nin güncel sanat bölümü direktörü Bernhart Schwenk'in küratörlüğünde gerçekleştirilen iyi bir komşu_yolda sergisi, iyi bir komşu başlıklı 15. İstanbul Bienali’nde ele alınan ev, göç, komşuluk gibi aciliyeti hissedilen konularla ilgili diyalogu sürdürürken, sanatçıların eserlerini farklı bir bağlamda sergilemek için yeni bir alan açıyor.

Bienalde yer alan işlerden ve üretilen fikirlerden türeyerek yapılan iyi bir komşu_yolda sergisinde, 15. İstanbul Bienali’nden 10 sanatçının yanı sıra, Türkiye güncel sanatının önde gelen isimlerinden CANAN ve döneminin en etkili ve tanınmış Yunan sanatçılarından sayılan Vlassis Caniaris’in eserleri sergileniyor. Sergiye katılan diğer sanatçılar şöyle:

Burçak Bingöl, 1976’da Giresun’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor

Vajiko Chachkhiani, 1985’te Tiflis’te doğdu, Berlin’de yaşıyor

Andrea Joyce Heimer, 1981’de Great Falls, Montana’da doğdu, Ferndale, Washington’da yaşıyor

Gözde İlkin, 1981’de Kütahya’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor

Mirak Jamal, 1979’da Tahran’da doğru, Berlin’de yaşıyor

Mahmoud Khaled, 1982’de İskenderiye’de doğdu, Trondheim’da yaşıyor

Victor Leguy, 1979’da São Paulo’da doğdu, São Paulo’da yaşıyor

Olaf Metzel, 1952’de Berlin’de doğdu, Münih’te yaşıyor

Erkan Özgen, 1971’de Mardin’de doğdu, Diyarbakır’da yaşıyor

Stephen G. Rhodes, 1977’de Houston, Teksas’da doğdu, Berlin’de yaşıyor