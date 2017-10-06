'İyi Bir Komşu'dan: Bir Batık Ada ve Yüzeyde Kalma Taktikleri...

15. İstanbul Bienali'nin "İyi Bir Komşu" temalı etkinliği kapsamında Daire Sanat'ın Cihangir'deki yeni mekânında 7 Ekim- 11 Kasım 2017 tarihleri arasında "Bir Batık Ada ve Yüzeyde Kalma Taktikleri" isimli sergi sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Sibel Horada'nın yaptığı sergide Horada’nın davetiyle bir araya gelen on bir kadın sanatçının yapıtlarından oluşuyor.

Sergi, ziyaretçilerine 11. yüzyılda birbiri ardına meydana gelen depremler sonucu sular altında kaldığına inanılan bir adayı anlatıyor. Sergide konu edinilen ada şöyle anlatılıyor: "Yüzyıllarca denizcileri tehdit ederek varlığını unutturmayan bu oluşum, halen İstanbul açıklarında, denizin ortasında bir resif olarak beliriyor. Vordonissi adıyla anılan bu kayalık, söylenceye göre, doğu ve batı kiliseleri arasında günümüze dek devam eden bir yarılmaya yol açan meşhur İstanbul Patriği Photius’un sürgün yıllarını geçirdiği manastırın kalıntılarını barındırıyor.

Suların iyice yükseldiği ve her gün yeni bir depremle uyandığımız bir dönemde, bu batık ada bir metafor olarak belirip yüzeyde kalma taktiklerini gözden geçirmemiz için vesile olabilir mi? Sibel Horada, sergiye davet ettiği sanatçıların yeni ve yakın dönemde üretilmiş işlerini bu soru etrafında örgütlenmeye çağırıyor."

Hera Büyüktaşçıyan, Balca Ergener, Nazlı Gürlek, Sibel Horada, Evrim Kavcar, Didem Özbek, Yasemin Özcan, İz Öztat, Ülgen Semerci, JulieUpmeyer ve Dilek Winchester’ın yapıtlarının yer aldığı "Bir Batık Ada ve Yüzeyde Kalma Taktikleri", 7 Ekim – 11 Kasımtarihleri arasında Daire Sanat’ın Cihangir’deki adresinde ziyaret edilebilir.