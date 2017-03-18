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Kültür-Sanat

'iyi bir komşu' T24'e misafir oluyor

İKSV'nin düzenlediği 15. İstanbul Bienali'nin teması olan 'iyi bir komşu' üzerine yazı dizisi başlıyor...

18 Mart 2017 17:05

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 16 Eylül-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 15. İstanbul Bienali, “iyi bir komşu” başlığını taşıyor. Mahallelerin ve ev içi yaşantılarının dünyanın her yerinde geçirdiği köklü değişimler, bir arada var olma şekillerimizin uğradığı değişimleri konuşmayı da zorunlu kılıyor. “iyi bir komşu”nun kim olduğu, aynı zamanda kendimizin “iyi bir komşu” olup olmadığı sorusunu soran İstanbul Bienali, T24 işbirliğiyle internet ortamında bir sohbet başlatıyor.

Bundan böyle bienal başlayana dek her pazartesi sürpriz yazarlar, sanatçılar, akademisyenler, mimarlar, psikanalistler, gazeteciler T24’te “iyi bir komşu” hakkında yazacak. Dizinin Süreyyya Evren’in kaleme aldığı ilk yazısı, yarın yayında olacak.

15. İstanbul Bienali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 1987 yılından bu yana düzenlediği İstanbul Bienali’nin 15'incisi, 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in küratörlüğünde, “iyi bir komşu” başlığıyla gerçekleştirilecek. Koç Holding sponsorluğunda düzenlenecek ve iki ay boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek 15. İstanbul Bienali’nde, birbirine komşu mekânlarda yer alacak serginin yanı sıra bir dizi performans ve konuşma da düzenlenecek.

15. İstanbul Bienali'ne ilişkin daha fazla bilgi için tıklayın

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