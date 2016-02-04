İstanbul'dan sonra Ankara'da da ulaşıma zam geldi

İstanbul’dan sonra Ankara’da da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Ulaşım zammı ile EGO otobüsleri, metro ve Ankaray’da tam biniş 2 TL’den 2,35 TL’ye, indirimli biniş ise 1.50’den 1,75 TL’ye yükseldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ekmek fiyatlarının yüksek olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i uyarmış, dün halk ekmeğe yapılan zam geri alınmıştı.

Hürriyet'ten Sedat Cenikli'nin haberine göre; Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu toplu taşıma ücretlerini yeniden belirledi. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nca belirlenen yeni toplu taşıma ücretleri, bugünden itibaren geçerli olacak. Başkent’te kent içi ulaşım yeni tarifeye göre EGO otobüsleri, metro ve Ankaray’da tam biniş 2 TL’den 2,35 TL’ye, indirimli biniş ise 1.50’den 1,75 TL’ye yükseltildi. Bu ulaşım araçlarında 67 kuruş olan transfer (aktarım) ücretlerinin de 80 kuruşa çıkmasına karar verildi.

UKOME tarafından belirlenen yeni tarifelere göre özel halk otobüslerinde (ÖTA, ÖHO) tam biniş ücreti 2.40 TL’den 2,55 TL’ye, indirimli biniş ücreti 1.50 TL’den 1,75 TL’ye çıkartıldı. Kısa mesafe dolmuş seferleri ücreti 2.40 TL’den 2.55 TL’ye, uzun mesafe minibüs seferleri ücreti ise 2.75 TL’den 2.90 TL’ye yükseltildi. Ücretsiz olan ‘indirimli aktarma’ ise, bugünden itibaren 20 kuruş olarak fiyatlandırıldı.

Zamda yatırım maliyeti gerekçesi

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, işletim maliyetlerinde meydana gelen artışlara karşın, son 5 yıl içinde Başkent toplu taşıma hizmetlerinde bugüne kadar sadece bir kez zam yapıldığını söyledi. Yetkililer şu açıklamayı yaptı:

“Ankara’da toplu taşıma ücretlerinde 01 Eylül 2011 tarihinden bu yana geçen 5 yıllık sürede sadece bir kez tarife değişikliği yapılmış, bu da 19 ay önce tam yolcuda 0,25 kuruş, indirimli yolcu ücretinde ise 0,20 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Bunun dışında herhangi bir artış yapılmadan hizmet sürdürülmeye çalışılmıştır. Kamu hizmeti olarak görülen ve kar amacı güdülmeyen, toplu ulaşım hizmetinde, yatırım maliyetleri ile işletme maliyetlerindeki artışlar, sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmetinin sunulması noktasında tarife değişikliği yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır.”

EGO-metro-Ankaray Eski fiyat Yeni fiyat

Tam 2 TL 2,35 TL

İndirimli 1,50 TL 1,75 TL

Aktarma 67 Kuruş 80 Kuruş

İndirimli aktarma Ücretsiz 20 Kuruş

ÖTA, ÖHO

Tam 2,40 TL 2,55 TL

İndirimli 1.50 TL 1,75 TL

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Dolmuş

Kısa mesafe 2,40 TL 2,55 TL

Uzun mesafe 2,75 TL 2,90 TL