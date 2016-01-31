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İstanbul'da zamlı ulaşım başladı

Tam bilet 2,30 lira, öğrenci 1,15 lira oldu

31 Ocak 2016 11:59

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammın ardından zamlı tarife başladı. Bugün başlayan zamlı tarifeye göre İstanbul’da tam bilet 2,30 TL, öğrenci 1,15 TL, indirimli 1,65 TL oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi. 

Yeni tarifeye göre tam bilet 2,30 TL, öğrenci 1,15 TL, indirimli 1,65 TL oldu. Tam aylık mavi kart 185 TL, , indirimli öğrenci aylık mavi kart 80 TL, olarak belirlendi. 

UKOME'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yeni tarife şöyle: 

İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri; Tam 2,15’ten 2,30 TL’ye, öğrenci 1,10’dan 1,15 TL’ye, İndirimli 1,50’den 1,65’e yükseltilmiştir. 

İstanbulkart ilk biniş ücretleri:
Tam 2,15’ten 2,30 TL’ye, 
Öğrenci 1,10’dan 1,15 TL’ye, 
İndirimli 1,50’den 1,65’e 

Aktarmalı biniş ücretleri: 
Tam1,45 TL’den 1,65 TL’ye,
Öğrenci 0,45 TL’den 0,50 TL’ye,
Sosyal Kart 0,85 TL’den 0,95 TL’ye yükseltildi.

Aktarmalar, kategorisine göre, vatandaş lehine azalan şekilde düzenlendi.
Aylık Mavi Kart
Tam170 TL’den 185 TL’ye,
Öğrenci 77 TL’den 80 TL’ye
Sosyal Kart 100 TL’den 110 TL’ye yükseltildi.

Yapılan düzenleme ile tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlıyor. Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri aynı fiyatta kaldı. 

Jeton: 4,00 TL
Tek geçişlik bilet: 4,00 TL

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