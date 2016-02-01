Toplu ulaşıma getirilen zam yargıya taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü, İstanbul'da toplu taşımaya yapılan ulaşım zammının iptali için bölge idare mahkemesine başvurdu.

Milliyet'te yer alan habere göre, mahkeme binası önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş başına geldiği günden beri temel tüketim maddelerine sürekli zam yaptığını belirterek, 2001 yılından beri toplu ulaşıma yapılan zammın yüzde 300 olduğunu söyledi.

Kamu kurumlarının kar amacı gütmemesi gerektiğini belirten Canpolat, “Zammın geri alınması için bugün dava açtık. Büyükşehir Belediye grubumuz Büyükşehir gündemine getirecek" dedi.

"CHP'li belediyelerde asgari ücret 1500 lira"

Asgari ücrete yapılan zamla ilgili de konuşan Canpolat, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 1500 Lira'ya çıkarıldığını söyledi. Canpolat, “Seçim beyannamemizde yer alan asgari ücretin 1500 TL olmasını, İstanbul'daki 14 belediyemizde karar alarak uygulamaya başlattık" diye konuştu.