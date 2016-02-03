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Yaşam

Faruk Çelik, "Melih Bey, fazla kâr ediyorsun" dedi, ekmek fiyatına indirim geldi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekmek fiyatı 75 kuruşa indirildi

03 Şubat 2016 14:43

Ankara Halk Ekmek Fabrikası ekmek fiyatını 70 kuruşa indirdi. Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, "Bu indirimle kesinlikle ekmeğimizin kalitesinden bir ödün vermedik" dedi. Tarım Bakanı Faruk Çelik, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Melih Bey'e sesleniyorum; fazla kâr ediyorsun, ekmek fiyatını biraz indir" demişti

Hürriyet'te yer alan habere göre; Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ankara ve İstanbul'da ekmeğe zam yapılmasının ardından Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın ekmek fiyatını 75 kuruşa yükselttiği hatırlatıldı.     

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik'in, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten indirim talebinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bunun üzerine ekmek fiyatında indirim görüşmelerinin yapıldığı, Ankara Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu toplantısında 75 kuruş olan ekmek fiyatını 70 kuruşa indirme kararı alındığı bildirildi.     

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, bazı yatırımları askıya alarak indirim kararı verdiklerini belirtti.

İlkbahar, "İndirimli satışlarımıza yarından itibaren başlıyoruz. Bu indirimle kesinlikle ekmeğimizin kalitesinden bir ödün vermedik" ifadesini kullandı.    

 

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