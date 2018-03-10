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İstanbul'daki Feminist Gece Yürüyüşü, New York Times'ın manşetinde

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, İstiklal Caddesi'nde büyük bir katılımla kutlanmıştı

10 Mart 2018 00:30

İstanbul'da geleneksel hale gelen Feminist Gece Yürüyüşü, ABD’nin en önemli gazetelerinden biri olan New York Times’ın manşetinde yer aldı.

İstanbul’daki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşünden bir fotoğrafı manşetinde kullanan New York Times, foto altı olarak da, “Yukarıda, İstanbul’da ve diğer yerlerdeki Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında cinsiyet eşitliği ve işyerlerindeki taraflılığa vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.

8 Mart Kadınlar Günü'nde İstanbul'da binlerce kadın,  bu yıl 16'ncısı yapılan Feminist Gece Yürüyüşü’nde bir araya gelmişti. Yağmur ve soğuk havaya rağmen Beyoğlu'na gelen binlerce kadın, sloganlar, zılgıtlar, düdükler ve halaylar eşliğinde taleplerini dile getirmişti.

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