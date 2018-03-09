Kadınlar 'her hâlde' sokaklarda

“OHAL’de de her halde de sokaklardayız” diyen kadınlar Mersin Kadın Platformu öncülüğünde feminist gece yürüyüşü düzenledi. Türkiye’nin birçok kentinde eşzamanlı düzenlenen yürüyüşte ‘Kadınlar birlikte güçlü’ mesajı verildi.

Her sene 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlenen ve artık gelenek haline gelmiş olan Feminist Gece Yürüyüşü Mersin de dâhil olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde Kushimoto sokağında bir araya gelen kadınlar "Erkek düzenine itaat etmiyoruz, Feminist gece yürüşü" pankartı açarak Barış Meydanı'na kadar yürüdü. "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa", "Yaşasın, kadın dayanışması", "Jin, jiyan, azadi" ve "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganların atıldığı yürüyüşün sonunda kadınlar, Meydanda kendilerini bekleyen kadınlarla buluştu.

Katledilen kadınlar anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından kadınlar, basın açıklaması yaptı. Açıklama metnini Mersin Kadın Platformu adına Aze Su Dalmızrak okudu.

"Yaşasın kadın dayanışması"

"Bugün, dünyanın dört bir yanında ki kadınlarla alanlarda buluşarak daha adil, eşit ve özgür bir dünya için sözümüzü örgütlüyor, mücadelemizi yükseltiyoruz" diyerek konuşmasına başlayan Dalmızrak, "Sokakta, işyerinde, mecliste heryerde göğsünü gere gere erkekleme yapan erkeklerin ütülü gömleklerinin arkasındaki sömürüyü, çifte mesaiyi bizler görebiliyoruz. Ve diyoruz ki, görünmeyen emek, sesini yükselt! Bizlerden her yeni güne tekrar hazırlanmak için karşılıksız emek bekleyenlere diyoruz ki, mutfakta zıkkımın kökü, sokakta hayat var! OHAL süreci ile de katlanarak devam eden güvencesizleştirme ve işten atmalarda işinden edilen kadınların çokluğu ve yaşadığı sıkıntılar da emek alanındaki mücadelemize yeni bir alan ekledi. Başta kadınlar olmak üzere tüm muhalifleri açlıkla terbiye etmeye çalışmak bizleri hiç tanımamak demek oluyor. Ve diyoruz ki, yaşasın kadın dayanışması ! Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz" dedi.

"Kadınlar gericiliğe dur demek için sokaktalar"

"Kadınlar erkek şiddetine karşı sokaktalar" diyerek devam eden Dalmızrak, "Tacize, tecavüze, kadınlara ve LGBTİ+lere yönelik cinayetlere karşı, giderek artan translara yönelik baskı ve nefret suçlarına karşı mücadele ediyorlar. Emperyalist çıkarların devamı, rant çarklarının dönmesi ve ekonominin patlamaması için açılan bu savaşta çocuklarımızı vermeyeceğimizi bir kez daha söylüyoruz. Kadınlar, ellerinden alınmaya çalışılan haklarına sahip çıkmak ve gericiliğe dur demek, gerçek bir laiklik için sokaktalar. Ve OHAL bahanesi ile 8 Martta sokaklarda olması engellenen tüm kız kardeşlerimize buradan selamlarımızı yollayarak diyoruz ki, çorabının teki çıkardığın yerde, 8 martta tüm kadınlar yasakladığın yerde!” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kadınlar şarkılar eşliğinde halaylar çekti.