Kadınlar son yılların en büyük kitlesiyle Taksim'de yürüdü: Yaşasın feminist mücadelemiz!

8 Mart Kadınlar Günü'nde İstanbul'da binlerce kadın, bu yıl 16'ncısı yapılan Feminist Gece Yürüyüşü’nde bir araya geldi. Yağmur ve soğuk havaya rağmen Beyoğlu'nda buluşan binlerce kadın, sloganlar, zılgıtlar, düdükler ve halaylar eşliğinde taleplerini dile getirdi.

GALERİ - Binlerce kadın sokağa çıktı: Yaşamın her alanındayız!

Her yıl 8 Mart'ta İstanbul’da geleneksel olarak olarak yapılan Feminist Gece Yürüyüşü başladı. ‘Gündüzleri de geceleri de istiyoruz’ diyerek Taksim Meydanı'ndan Tünel’e İstiklal Caddesi boyunca yürüyüşe başlayan kadınlar, kadına yönelik şiddeti, cinsel istismarı, çocuk istismarını protesto ediyor.

Mor bayraklar, dövizler ve pankartlar taşıyan hemen her kesim ve yaştan binlerce kadın, sıklıkla “Yaşasın feminist mücadelemiz”, “Jin, jiyan, azadi,” (kadın-yaşam-özgürlük) “Sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz”, “İtaat etmiyoruz” ve “İsyan” sloganlarını attı.

Yürüyüşe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da katıldı.

Tünel meydanında okunan basın açıklaması şöyle:

"Kadınların mücadelesinin bildiğimiz tarihi yüzyılı aştı. Baskı varsa direniş baki, adları tarihe sığmasa da kadınlar hep direndiler, hayatlarına sahip çıktılar.

Bugün biz binlerce kadın burada, milyonlarca kadın dünyanın her yerinde duruyoruz, görüyoruz. Görüyoruz ki karşımızda kadın düşmanlığının, ırkçılığın, faşizmin çırpınışları var.

Her gün emeğimizi, cinselliğimizi, bedenimizi sömürmenin yollarını; bize tüm dünyanın bakım emeğini yıkarak, doğurganlığımızı kontrol altına almaya çalışarak, bizi maddi ve manevi eşitsiz koşullara mahkum ederek, cinsel yönelim tek, cinsiyet kimliği ikiden ibaretmiş gibi yaparak, 'hiza'ya getirmek için şiddete maruz bırakarak, çocukları taciz ederek, hayatlarımızı erkek egemen ve dini kurumlara teslim ederek, sınırları kendi çizip ihlalinin ne zaman meşru olduğunu kendi belirleyerek, iktidarını kuramadığında silahına davranarak arayan bir düzen var. Kadınları karar alma mekanizmalarından dışlayan, bizlere istemediğimiz bir hayatı dayatan erkek egemen bir düzen var.

Artık yeter demek çok yersiz. Çokça zamandır yeter. En baştan beri yeter.

"Biz bugün burada Bizi korkuyla, şiddetle, savaşla, tatlı dille, aile masalıyla terbiye etmeye çalışan düzene feminizmle direniyoruz, mücadele ediyoruz, isyan ediyoruz.

"Bizler başka bir dünyayı hayal etmekle başladık, kurmanın birlikte, dayanışmayla mümkün olacağını biliyoruz.

"Yaşasın feminizm, yaşasın feminist mücadele!"