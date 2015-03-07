T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'daki 14 CHP'li belediyeden ortak karar: Cemevleri ibadethanedir

CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, CHP'li belediyelerin tüm inanç gruplarına sağlanan olanakları cemevleri için de sağlayacaklarını söyledi

07 Mart 2015 20:38

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, düzenlediği basın toplantısıyla, genel merkezin talimatıyla İstanbul'daki CHP'li 14 belediyenin meclis kararıyla 'Cemevleri İbadethanedir' kararını aldığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Murat Karayalçın, partisinin Levent'teki İstanbul İl Başkanlığı binasında CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte düzenlediği toplantı ile cemevlerinin ibadethane statüsüne alındığını açıkladı.

 

'Devlet bütün inançlara eşit uzaklıkta olmalıdır'

 

CHP'nin devletin yapısının işleyişini din kurallarının dışında tutma kararlılığında ve din alanıyla siyaset alanını, devlet alanını birbirinden ayrı görme yaklaşımında olduğunu vurgulayan Karayalçın, devletin, devletin kurumlarının, eğitim alanının, yargı alanının, din kurallarına göre yapılandırılamayacağını söyledi. Karayalçın, devletin dini olmadığının altını çizerek, "Devlet, o toplumdaki bütün inançlara eşit uzaklıkta olmalıdır.

Ancak bugüne kadarki uygulamada Alevi yurttaşlarımızın bir ibadet yeri olarak kullandıkları cemevlerinin bu anlayış dışında değerlendirildiği bilinmektedir. CHP Genel Merkezi, Şubat ayında aldığı kararla bu haksız, bu yanlış, bu dışlayıcı yaklaşımın hiç olmazsa CHP'li belediyelerde son bulması için CHP'li belediyelere 'Cemevleri ibadethanedir' kararını almaları için bir talimat vermiştir.

CHP'li 14 belediyemiz Şubat ve Mart aylarında meclis kararlarıyla genel merkezimizin bu talimatının gereğini yerine getirmiştir. Bugün itibarıyla İstanbul'da 14 belediyemizin sınırları içinde cemevleri ibadethanedir.

Belediyelerimiz öteki inanç gruplarına ve öteki inanç gruplarına mensup yurttaşlarımıza hangi olanakları sağlıyorsa, cemevlerine aynı olanakları sağlayacaktır. Aslında cumhuriyetimizin temel ilkesi, CHP'nin belkemiği olan laiklik ilkesinin bir gereği, bu vesileyle yerine getirilmiş olmaktadır" şeklinde konuştu. 

 

ETİKETLER

chpistanbulmurat karayalçıncemeviibadethane

İlgili Haberler

Yargıtay, 'cemevi yapılması anayasaya aykırı değil' dedi ancak cemevine ibadethane demedi

Yargıtay: Cemevinin ibadethane olup olmadığına yargı karar veremez

Hükümetin Alevi formülü: Cemevi ibadethane değil 'inanç merkezi' olacak

Hükümetin Alevi açılımında, cemevlerine yasal statü verilmesi ve dini bilgilerin verileceği bir dersin seçmeli hale getirilmesi gibi formüllerin olduğu öğrenildi

'Cemevi ibadethane değildir' diyen Cübbeli Hoca'ya Aleviler'den tepki

'Nefret suçu teşkil eden beyanlarını protesto ediyoruz'

Demirtaş: 'Cemevi, cümbüş evidir' dediler, kaç tane Alevi, eline silah alıp, insanları katletti?

Cizre'de yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulunan Demirtaş, Cizre'de devlet içerisine çöreklenmiş bir ekip olduğunu iddia etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24