İstanbul'daki 14 CHP'li belediyeden ortak karar: Cemevleri ibadethanedir

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, düzenlediği basın toplantısıyla, genel merkezin talimatıyla İstanbul'daki CHP'li 14 belediyenin meclis kararıyla 'Cemevleri İbadethanedir' kararını aldığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Murat Karayalçın, partisinin Levent'teki İstanbul İl Başkanlığı binasında CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte düzenlediği toplantı ile cemevlerinin ibadethane statüsüne alındığını açıkladı.

'Devlet bütün inançlara eşit uzaklıkta olmalıdır'

CHP'nin devletin yapısının işleyişini din kurallarının dışında tutma kararlılığında ve din alanıyla siyaset alanını, devlet alanını birbirinden ayrı görme yaklaşımında olduğunu vurgulayan Karayalçın, devletin, devletin kurumlarının, eğitim alanının, yargı alanının, din kurallarına göre yapılandırılamayacağını söyledi. Karayalçın, devletin dini olmadığının altını çizerek, "Devlet, o toplumdaki bütün inançlara eşit uzaklıkta olmalıdır.



Ancak bugüne kadarki uygulamada Alevi yurttaşlarımızın bir ibadet yeri olarak kullandıkları cemevlerinin bu anlayış dışında değerlendirildiği bilinmektedir. CHP Genel Merkezi, Şubat ayında aldığı kararla bu haksız, bu yanlış, bu dışlayıcı yaklaşımın hiç olmazsa CHP'li belediyelerde son bulması için CHP'li belediyelere 'Cemevleri ibadethanedir' kararını almaları için bir talimat vermiştir.



CHP'li 14 belediyemiz Şubat ve Mart aylarında meclis kararlarıyla genel merkezimizin bu talimatının gereğini yerine getirmiştir. Bugün itibarıyla İstanbul'da 14 belediyemizin sınırları içinde cemevleri ibadethanedir.



Belediyelerimiz öteki inanç gruplarına ve öteki inanç gruplarına mensup yurttaşlarımıza hangi olanakları sağlıyorsa, cemevlerine aynı olanakları sağlayacaktır. Aslında cumhuriyetimizin temel ilkesi, CHP'nin belkemiği olan laiklik ilkesinin bir gereği, bu vesileyle yerine getirilmiş olmaktadır" şeklinde konuştu.