Hükümetin Alevi formülü: Cemevi ibadethane değil 'inanç merkezi' olacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 2 Kasım Salı günü, Alevi temsilcileri ile toplantısından detaylarını aktaran Yurdagül Şimşek, toplantıda ağırlıklı olarak ‘eşit yurttaşlık’, ‘zorunlu din dersinin kaldırılması’ ve ‘cemevinin yasal statüsü’ konuşulduğunu aktardı.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu dün akşam Başbakanlık Resmi Konutu’nda Alevi temsilcileri ile yemekli bir toplantıda bir araya geldi. Alevi dernekleri, Alevi kökenli akademisyenler, ilahiyat fakültesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temsilcilerinin de bulunduğu yemeğe alevi kökenli eski milletvekilleri de katıldı. Yaklaşık 30 kişilik bir heyet ile yapılan toplantı 6 saat sürdü.

Toplantıda konuşulan üç konu

Edinilen bilgiye göre Başbakan Davutoğlu, açılış konuşmasının ardından toplantıya katılanları tek tek dinledi ve notlar aldı. Toplantıda ağırlıklı olarak ‘eşit yurttaşlık’, ‘zorunlu din dersinin kaldırılması’ ve ‘cemevinin yasal statüsü’ konuşuldu.

Alevi müdürler görevden alındı

Alevi temsilcileri, eşit yurttaşlığın önemine vurgu yaparak, devlette Alevi kökenli vali, genel müdür, kabinede bakan olmamasını, üst düzey görevlerde Alevi kökenli isimlerin dışlanmasını eleştirdi. Alevi kökenlilere bürokrasi de ayrımcılık yapıldığını anlattı. Bazı Alevi temsilcileri, okullarda müdür yardımcısı olan Alevilerin, müdürler tarafından bu görevlerden uzaklaştırıldığı örneğini dile getirdi.



Bunun üzerine Davutoğlu ‘başbakan sıfatı’ ile konuştuğunu vurgulayarak, bundan sonra hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeyeceklerini söyledi. Alevi temsilcilerinden karşılaştıkları ayrımcılıkla ilgili uygulamaları anında özel kalem müdürüne bildirmelerini isteyen Davutoğlu, bunlar için gereken neyse onun yapılacağını, aksi halde Başbakan olmasının bir anlamının da kalmayacağını kaydetti. Davutoğlu, özel kalem müdürüne de telefon numarasını herkese vermesini istedi.

Cemevleri 'inanç merkezi' olarak tanımlanacak

Cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması konusunda AİHM’in son kararının da gündeme geldiği toplantıda, Başbakan Davutoğlu bu konuda yasal bir düzenleme olacağının mesajını verirken, hukukçuların formül konusunda bir çalışma yapacağını da söyledi. Konuyla ilgili cemevinin ibadethane yerine ‘inanç merkezi’ olarak tanımlanması ve ibadethaneler için verilen tüm hakların, bu şekilde cemevleri için geçerli olmasının da sağlanması formülü gündeme geldi.



Daha önce bu formüle Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan çeşitli itirazlar geldiği, ancak bu kez Diyanet’in de sıcak baktığı kaydedildi. İlahiyat Fakültesi’nden gelen temsilcilerin bu formülün olabileceğini dile getirdiği ifade edildi.

Din dersi içeriği yenilenecek mi?

Zorunlu din dersi konusunda da Başbakan Davutoğlu’nun, şu an verilen dersin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olduğunu, bir din değil dinler hakkında bilgiler verildiğini dile getirdiği kaydedildi.

Bunun üzerine söz konusu dersin gerekirse içeriği de yenilenerek zorunlu olmaya devam etmesi, ancak dini bilgilerin verileceği seçmeli bir dersin getirilebileceği üzerinde duruldu.

Başbakan Davutoğlu’nun da ders kitaplarındaki Alevilerle ilgili bölümlerin de yenilenip, genişletilmesi konusunda çalışma talimatı verdiğini de ifade ettiği öğrenildi.