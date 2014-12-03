Yargıtay, 'cemevi yapılması anayasaya aykırı değil' dedi ancak cemevine ibadethane demedi

Yargıtay, Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkındaki kapatma davasını reddeden yerel mahkeme kararını onadı. Yargıtay, "İbadethane olup olmadığına yargı karar veremez" dedi.

Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkındaki kapatma davasını reddeden yerel mahkeme kararını Yargıtay onadı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu cemevilerinin ibadethane olup olmadığının yargı kararıyla belirlenemeyeceğine karar vererek, cemevi yaptırmak üzere dernek kurulabileceğine hükmetti. Bu karar üzerine cemevi yaptırmak üzere dernek kurulabilecek. Yargıtay, bu kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni dikkate alarak verdi. Ancak Yargıtay, davanın konusu “cemevinin ibadethane” olup olmadığıyla ilgili değerlendirme yapmadı.