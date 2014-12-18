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'Cemevi ibadethane değildir' diyen Cübbeli Hoca'ya Aleviler'den tepki

'Nefret suçu teşkil eden beyanlarını protesto ediyoruz'

18 Aralık 2014 18:21

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, “Cemevine abdestsiz girilebilir. Semah ayini yapılıyor. Saz çalınıyor. Bunlar camide yapılabilir mi? Yapılamaz. O zaman fark var. O yüzden ‘cemevi ibadethanedir’ denemez” açıklamalarına Alevi Vakıfları Federasyonu'ndan eleştiri geldi. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "İsmailağa Cemaati mensubu Cübbeli Ahmet Hoca adli mesnetsiz şahsın, Vahdet gazetesinde, Alevi inancımıza, ibadethanelerimiz olan cemevlerimize ve öğretimizde kutsal yer tutan kadınlarımıza yönelik, nefret suçu teşkil eden beyanlarını protesto ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün aleviler ve cemevleri hakkındaki açıklamaları karşısında Alevi Bektaşi Federasyonu'nundan yapılan yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

Alevi-Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu ve Alevi Vakıflar Federasyonu, İsmailağa Cemaati mensubu Cübbeli Ahmet Hoca adli mesnetsiz şahsın, Vahdet gazetesinde, Alevi inancımıza, ibadethanelerimiz olan cemevlerimize ve öğretimizde kutsal yer tutan kadınlarımıza yönelik, nefret suçu teşkil eden beyanlarını protesto ettiğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Alevi inancımızın değerlerine, kadınlarımızı aşağılayan, ibadethanelerimiz olan cemevlerimize yönelik yapılan bu düzeysiz, çirkin ve evrensel inanç özgürlük ilkesiyle bağdaşmayan, bu açıklamayı; inancımıza karşı, kadınlarımıza karşı bir nefret suçu olduğunu vurgulamak isteriz.

İlgili makam ve mercileri, nefret suçu işleyen bu şahsa karşı yaptırımlarda bulunmaya çağırıyoruz.

Kamuoyunu ve farklı inanç temsilcilerini, bu düzeysiz şahsa ve nefret suçu içeren, inançlara hakaret içeren anlayışlara ve tutumlara karşı tavır almaya davet ediyoruz.

 

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