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İstanbul'da binlerce kişi Kobanê için yürüdü

İstanbul'da Tünel'de buluşan binlerce kişi, Kobanê'yle dayanışmak için yürüdü

01 Kasım 2014 17:00

İstanbul Kobane Dayanışması’nın 1 Kasım’da Kobanê’ye için yürüyüş çağrının ardından yüzlerce kişi IŞİD’in saldırısı altındaki Kobanê’yle dayanışma için Beyoğlu Tünel Meydanı'nında toplandı. Tünel'den Galatasaray Lisesi'nin önüne kadar yürüyen eylemciler, Galatasaray Lisesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.

Fırat Alkaç’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Diyarbakır’da da bugün yapılan Kobanê’ye destek yürüyüşü sebebiyle şehrin önemli noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Polisin yanı sıra askerî birlikler de kritik noktalarda mevzilendi. Saat 12.00 itibariyle yürüyüş başladı. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı. 

İstanbul'da ise kalabalık Beyoğlu Tünel Meydanı'nda toplandı. Kalabalık, Tünel'den Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüdü. Galatasaray Lisesi'nin önünde polisin durdurduğu grup, basın açıklaması yaptı.

 

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